Aprehendieron a tres sujetos y secuestraron elementos vinculados a causas judiciales

• Los operativos se realizaron durante recorridas preventivas y tareas investigativas

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda detuvieron a tres hombres buscados por la Justicia provincial y secuestraron un televisor y tres teléfonos celulares.

El primer procedimiento se concretó durante recorridas preventivas en inmediaciones de la barrera y calle San Luis, del barrio 25 de Mayo, de la segunda ciudad.

En ese lugar, los investigadores hallaron entre las malezas un televisor de 32 pulgadas y lo secuestraron para establecer su procedencia, todo documentado por personal de la Delegación de Policía Científica.

Después los uniformados aprehendieron a un hombre en la intersección de las avenidas Costanera y 25 de Mayo, en el barrio Centro, imputado en dos causas por hurto.

Durante el procedimiento, también secuestraron un teléfono celular de interés para la investigación.

Luego, en la calle Los Andes, entre Moreno y Rivadavia, los investigadores concretaron la aprehensión de otro sujeto que registraba pedido de detención en una causa por “Amenazas con el uso de arma blanca y desobediencia judicial en contexto de violencia intrafamiliar”.

En otro operativo sobre la Costanera, entre calle José Francisco Cancio y avenida 25 de Mayo, los efectivos sorprendieron a un hombre en actitud sospechosa, quien arrojó un celular al suelo y escapó hacia la República del Paraguay a través de un paso clandestino.

De inmediato se secuestró el equipo de comunicación y se descubrió que interesa en una causa por hurto.

A todo esto, en el barrio 25 de Mayo, personal de esa brigada detuvo a otro hombre que registraba pedido de captura en una causa judicial por hurto.

Por último, en medio de patrullajes preventivos sobre la avenida Costanera y calle Cancio, los investigadores observaron a varios individuos, quienes huyeron al notar la presencia policial hacia territorio paraguayo por un paso no habilitado.

Además, secuestraron un teléfono celular que uno de los sujetos arrojó durante la huida y se confirmó que tiene relación con una causa judicial por hurto. (Con foto)







