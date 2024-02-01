Vecinos de la colonia Km 100 fueron beneficiados con jornada de servicios de salud gratuitos

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa garantizando que las prestaciones sanitarias lleguen a todos los puntos de la provincia, mediante el amplio trabajo de los equipos de salud.

Esta semana, en el centro de salud de la colonia Km 100, situada al surde la provincia, las familias recibieron atenciones, controles, entrega de medicamentos, vacunación y otros servicios gratuitos destinadas al cuidado integral de la salud, ofrecidos por un equipo del Hospital de Villa Escolar.

Las atenciones abarcaron el control periódico del niño sano, fundamental para detectar factores de riesgo y distintas enfermedades que pueden desarrollarse durante la etapa infantil. También accedieron a la consulta, aquellos pequeños que presentaban síntomas de enfermedades prevalentes y estacionales.

En lo que respecta a los adultos, los chequeos se centraron en los pacientes con diagnóstico de enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y otras patologías que requieren de un control y seguimiento estricto.

Al finalizar las consultas, los pacientes recibieron los medicamentos recetados para garantizar el cumplimiento de los tratamientos. También fueron entregados métodos anticonceptivos. Yse programaron turnos en el hospital para quienes necesitaban continuar con las atenciones y realizarse estudios complementarios requeridos.

La directora del Hospital de Villa Escolar, doctora Daiana Chacón, destacó la importancia de acercar a los vecinos los servicios de salud que se encuentran disponibles de forma totalmente gratuita.

Indicó que en la jornada “fueron revisados los carnets de vacunación tanto de niñas, niños y adultos a fin de que puedan completar sus esquemas mediante la aplicación de las dosis correspondientes a cada edad y condiciones particulares de salud”.

En esa línea, la directora informó que, además “entregamos repelentes a los vecinos que concurrieron al centro de salud en el marco de las numerosas acciones contra el dengue que lleva adelante el Gobierno de Formosa en toda la provincia”.

Sobre el final, la funcionaria señaló que este tipo de acciones se llevan adelante de manera periódica y programada “para acercar la atención sanitaria a las familias que residen en las colonias, principalmente para el seguimiento de los grupos más vulnerables, como niñas y niños, adultos mayores y embarazadas”, explicando que estos controles “permiten detectar oportunamente cualquier situación que requiera la intervención del equipo de salud y garantizar un acompañamiento continuo a quienes más lo necesitan”.



