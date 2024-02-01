El Municipio cierra las vacaciones con actividades para toda la familia

La Municipalidad de Formosa prepara un fin de semana con numerosas propuestas deportivas, culturales, recreativas y turísticas para cerrar las vacaciones de invierno, luego de dos semanas de actividades destinadas a niños, jóvenes y familias de la ciudad.

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero, destacó el buen desarrollo de la colonia de vacaciones invernal, que contó con la participación de más de 120 niños y niñas, de lunes a viernes durante la mañana.

“Trabajamos muy bien y durante la primera semana pudimos cumplir con todas las actividades previstas, sin condicionamientos climáticos”, señaló el funcionario.

Como parte del cierre, los integrantes de la colonia compartirán una jornada especial junto al Circo Luxor, instalado en el Paseo Ferroviario, que hizo una demostración en el centro cultural. Portocarrero indicó que la propuesta permitirá brindar un cierre diferente a una experiencia que comenzó el año pasado y que volvió a obtener una importante respuesta de las familias.

Durante el receso también continuaron las actividades deportivas y los talleres culturales municipales. Precisamente, este domingo 26 de julio, por la tarde, el Salón Cultural Municipal albergará la muestra correspondiente al primer semestre de los talleres, con entrada libre y gratuita.

La agenda se completa con paseos en piragua por el río Paraguay, recorridos en bicicletas urbanas y circuitos por diferentes sectores de la ciudad, algunos de ellos desarrollados junto a operadores turísticos privados.

También están previstas intervenciones culturales, ferias en el Paseo del Río y una nueva edición de “Tarde con Amigos” en el Paseo Ferroviario. En caso de condiciones climáticas desfavorables, las propuestas programadas al aire libre serán trasladadas o adaptadas a espacios cubiertos.

Portocarrero resaltó el trabajo de las distintas áreas y agradeció el acompañamiento de las familias, los profesores, talleristas culturales, operadores turísticos y emprendedores que participan de las actividades impulsadas por la gestión municipal.

Documental Scozzina

Por otro lado, Portocarrero invitó a la presentación del documental “Viacrucis Formoseño”, sobre Monseñor Pacífico Scozzina, el que se proyectará este sábado 25 de julio, el que refleja la historia del Vía Crucis más largo del mundo.

“Se trata de un documental dirigido por un formoseño, Jorge Pérez, periodista y conocedor de nuestra historia”, dijo. “Acompañará la proyección la familia de Monseñor, en la ocasión su sobrina, Karina Scozzina, quien junto la Dirección de Turismo, han coordinado la presentación del material”, aseguró.

“La reproducción del documental será este sábado 25 en el Salón Cultural, en el Centro Cultural Municipal, en Rivadavia y Pringles, a partir de las 19 horas, por lo que se aconseja concurrir con antelación para agarrar una buena ubicación, ya que la expectativa es grande”, dijo el funcionario para concluir.



