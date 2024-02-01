Tarifas eléctricas: Formosa es la jurisdicción del país con la factura eléctrica más baja para usuarios con subsidios

A partir de los nuevos incrementos tarifarios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación, se analizaron las tarifas eléctricas de las Jurisdicciones que integran la República Argentina, tomando como fuente el Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET. Usando como referencia un consumo de 265 kwh/mes para usuarios con subsidios, se verificó que la factura promedio en el país para usuarios con subsidios es de $58.009. Al desglosar los datos por provincia, desde la Consultora POLITIKÉ, reflejaron que Formosa es la jurisdicción del País con la factura eléctrica más baja para usuarios con subsidios, con valores de $25.321, para julio de 2026. Esta situación se debe a dos factores: en primer lugar, la existencia del subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que beneficia al 90% de los usuarios de las categorías registradas como ingresos bajos y medios subsidiando el valor agregado de distribución (VAD) único componente de la factura determinado dentro de la Provincia. En segundo lugar, a que Formosa es la única Provincia que no incluye impuestos ni tasas en la factura de energía eléctrica como el resto de las jurisdicciones. Teniendo en cuenta que, para este segmento de ingresos, el VAD representa el 35% de la factura total, el subsidio otorgado por el Gobierno Provincial impacta positivamente en los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la energía determinado por el gobierno nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEP (UBA-CONICET).

Empleo Registrado

Por otra parte, al observar el empleo registrado privado en Argentina se puede apreciar que desde la elección del presidente Javier Milei, 235.419 argentinos/as han perdido su trabajo hasta abril del 2026 (último dato disponible) según los distintos registros administrativos que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En este contexto, la mayoría de las jurisdicciones del país presentaron caídas en la variación mensual del empleo privado registrado. En dicho escenario, Formosa ha sido unas de las pocas jurisdicciones del país que mostro crecimiento en la variación mensual y la única provincia del noreste argentino que arrojo crecimiento en el periodo analizado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIPA.

Educación Pública

A su vez, y en base a la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares provistas por el INDEC, durante el cuarto trimestre del 2025 el porcentaje de alumnos/as en establecimientos educativos públicos hasta 18 años (incluye nivel inicial, primario, secundario) en el país fue del 68,24%. En cuanto al aglomerado de Formosa, se pudo observar que el porcentaje de alumnos que asistieron a un establecimiento público fue del 84,1%. De esta forma Formosa se mantiene entre los primeros lugares a nivel país como el aglomerado que mayoritariamente cuenta con estudiantes en instituciones públicas.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH del INDEC.

Producción Industrial Pyme

Al observar la producción industrial Pyme se puede apreciar que hubo una caída interanual del -7,8% en mayo del 2026, acumulando 10 meses consecutivos de caída. Además, al observar la comparación intermensual se visualiza una contracción del -0,2%. Por otra parte, al analizar el desempeño por rubros la totalidad de los mismos presentaron caídas, los de mayores descensos fueron Químicos y plásticos (-21,3%), Alimentos y Bebidas (-9,4%) y Papel, cartón, edición e impresión (-8, 3%).

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CAME.

Capacidad Instalada Industrial

De acuerdo con el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante mayo de 2026 la utilización de la capacidad instalada en la industria manufacturera alcanzó el 58,4%, lo que representó una disminución de -0,5 puntos porcentuales respecto del 58,9% registrado en igual mes de 2025. De este modo, el indicador evidenció una reducción interanual en el nivel de aprovechamiento de la capacidad productiva industrial. Asimismo, el nivel general registrado en mayo se ubicó por debajo de los valores alcanzados durante marzo y abril de 2026, cuando la utilización de la capacidad instalada había sido del 59,8% y 59,9%, respectivamente. En la comparación interanual, la principal incidencia negativa correspondió al sector metalmecánico, excluida la industria automotriz, cuya utilización de la capacidad instalada descendió del 46,0% al 38,7%. Esta disminución estuvo asociada principalmente a los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico. También se registraron caídas significativas en la industria automotriz, cuya utilización pasó del 56,8% al 45,5%; en el sector de productos alimenticios y bebidas, que descendió del 61,7% al 60,0%; en la industria textil, que disminuyó del 47,4% al 42,2%; y en el bloque de productos de caucho y plástico, cuya utilización se redujo del 44,5% al 39,6%. En conjunto, estas variaciones reflejan un menor nivel de utilización de la capacidad productiva en muchos sectores manufactureros y contribuyeron a la disminución del indicador general respecto del mismo mes del año anterior.

Gasto de Capital del Sector Público Argentino

Al analizar la evolución histórica del gasto de capital del sector público en Argentina desde 1961 al 2026, se puede apreciar que, la serie refleja una evolución marcadamente volátil y una tendencia de largo plazo hacia una menor participación del sector público en la inversión en infraestructura. Una parte importante del gasto de capital registrado durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 estuvo vinculada a las inversiones y al mantenimiento de infraestructura realizados por un amplio conjunto de empresas estatales. El proceso de privatizaciones llevado adelante en la década de 1990 redujo de manera significativa el peso de la inversión pública total, que pasó de promedios cercanos a 8 puntos del PIB en las tres primeras décadas de la serie a 2,5 puntos en los noventa y a 3,8 puntos entre 2003 y 2023. Sin embargo, incluso si se excluye el aporte de las empresas públicas, la inversión pública neta también muestra una trayectoria descendente a lo largo del tiempo, probablemente como consecuencia del menor margen fiscal disponible ante el creciente peso de los gastos corrientes, especialmente aquellos vinculados a prestaciones sociales, que fueron ganando protagonismo en las últimas décadas. Por otra parte, se puede apreciar que el periodo de gobierno de la actual gestión de Javier Milei reflejan el menor gasto de capital del sector público argentino en la serie, incluso menor que en los años de dictaduras atravesadas en el periodo analizado (1962-1963; 1966-1973 y 1976-1983) solamente en la posterior crisis del 2001 el gasto fue inferior que el de la actual gestión nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEP (UBA-CONICET)

Evolución de la Actividad Económica durante mayo de 2026

De acuerdo con la estimación preliminar del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante mayo de 2026 la actividad económica registró un crecimiento interanual marginal del 0,2%. Este resultado refleja una expansión prácticamente nula en comparación con el mismo mes del año anterior. Asimismo, en la comparación mensual y en términos desestacionalizados, el indicador presentó una contracción del -0,5% respecto de abril. En conjunto, estos resultados evidencian una dinámica económica débil, caracterizada por un crecimiento interanual prácticamente estancado y una evolución mensual negativa. Este desempeño pone de manifiesto la fragilidad de la actividad económica y las dificultades que enfrenta el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional para consolidar una recuperación sostenida. Durante mayo, siete sectores de actividad registraron disminuciones interanuales. Las principales caídas se observaron en el sector de Pesca, que presentó una contracción del -29,3%, seguido por la Industria manufacturera, con una disminución del -5,6%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, que registró una baja del -4,3%. El desempeño negativo de estas actividades tuvo una incidencia significativa sobre el resultado general del EMAE, dado que, en conjunto, aportaron una contribución negativa de -1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Indec.



