Un incendio por desperfecto eléctrico provocó daños materiales en tres inmuebles

• El caso terminó sin que se registraron lesionados

Policías de la Comisaría Seccional Sexta y del Cuerpo de Bomberos intervinieron en el incendio de tres viviendas en el barrio Virgen del Rosario, de esta ciudad.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes último, donde el trabajo de los integrantes de la fuerza permitió controlar la situación y evitó que el caso pase a mayores.

Alrededor de las 2:30 horas, los uniformados tomaron conocimiento del hecho a través de una llamada a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre el incendio en un domicilio ubicado sobre la calle Brandsen al 4.600.

Una vez en el lugar, los policías constataron una intensa emanación de humo y fuego en la parte posterior de dos viviendas, cuyos ocupantes se pusieron a resguardo sin sufrir lesiones.

De inmediato se preservó el sector y se coordinó el trabajo con dotaciones del Cuerpo de Bomberos, que realizaron las tareas de extinción del fuego.

También acudieron dos ambulancias del SIPEC con personal médico y trabajadores de REFSA, quienes colaboraron con las tareas preventivas mientras se desarrollaba el operativo.

Como consecuencia de las altas temperaturas generadas por el incendio, un tercer inmueble, utilizado como complejo de departamentos en alquiler registró daños en el cielorraso de varias unidades del segundo piso.

Además, un adolescente fue trasladado junto a su madre al Hospital Central de manera preventiva, debido a dificultades respiratorias ocasionadas por la inhalación de humo.

Tras las pericias realizadas por el personal del Cuerpo de Bomberos, se determinó que el incendio se originó de manera accidental a raíz de un desperfecto eléctrico.