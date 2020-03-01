Ultiman detalles para la Ultra Maratón 2026

Será este sábado con la participación de más de 320 atletas en la Costanera.

En la mañana de este jueves 23 de julio, en la Plaza de las Dos Banderas del Paseo Costanero, se llevó a cabo una reunión de organización y coordinación con los organismos que formarán parte de la Ultra Maratón 2026 que se realizará este sábado 25 y contará con la participación de más de 320 atletas.

En ese marco, el director de Comercialización del Instituto de Asistencia Social (IAS), detalló que este evento reúne a deportivas de Formosa, otras provincias e inclusive países, donde se pone a prueba “la resistencia humana de las personas” porque “se corre por 3, 6, 12 y hasta 24 horas”.

Asimismo, puso en valor que el Gobierno de Formosa siempre acompaña este tipo de eventos deportivos poniendo a disposición toda su estructura de organismos como, por ejemplo, la Policía de la provincia que colabora con la seguridad del circuito cerrado ordenando el tránsito hasta la llegada del evento.

Además, participa la Secretaría de Deportes, “que es un pilar fundamental para llevar adelante la organización de esto”; el IAS, “que siempre apoya al deporte”; el Ministerio de Desarrollo Humano y el SIPEC, “que también va a estar colaborando en la atención de la salud por si se presentan algunas situaciones, que esperemos que no, pero siempre se está preparado para que la asistencia sea inmediata”.

“El Ministerio de Turismo también, porque al tratarse de corredores, acompañantes y familias de muchos corredores que vienen de afuera, significa que va a dar un despliegue de visitantes muy importante en nuestra ciudad. Entonces para que puedan mostrar y llevarse de Formosa las mejores imágenes, los mejores recuerdos, visitar la imponente infraestructura que tiene nuestra ciudad”, concluyó Ríos.



