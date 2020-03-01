Concesiones privadas de rutas y paralización de obras

AFIRMAN QUE EL AVANCE DE LAS CONCESIONES PRIVADAS DE RUTAS ES COMBINADO CON LA PARALIZACION DE OBRAS Y EL DESFINANCIAMIENTO DE VIALIDAD NACIONALSe advirtió que, el reemplazo de la inversión pública por un modelo basado en concesiones privadas, no resuelve el deterioro de la infraestructura vial nacional y consolida un retiro progresivo del Estado Nacional de una función estratégica, para la integración territorial y el desarrollo económico del País-

Se concretó una nueva -Reunión Interinstitucional- virtualmente entre ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), encabezada por la Defensoría del Pueblo de Formosa, Tandil Provincia de Buenos Aires, junto a la de CABA, Santa Fe y FEPEVINA (Federación de Personal de Vialidad Nacional), representada por el Dr. Mario Mobilio, Secretario de Relaciones Institucionales, Raul Meza Secretario de Finanzas, Hacienda y Acción Social, Patricia Mazzitelli, Referente Gremial, siendo esta última quien expuso de manera oficial ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, denunciando firmemente la parálisis de la obra pública, el alarmante estado de deterioro de las rutas nacionales y la consecuente urgencia de dictaminar una ley de emergencia vial en la argentina. La Federación precisó que cerca del 70% de la Red Vial Nacional presenta actualmente condiciones de regulares a malas y esto es parte de la decisión política del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública. Como consecuencia se han incrementado en más de un 20% los siniestros viales y víctimas fatales, estamos hablando de alrededor de 7.000 muertos por año en todo el país sobre las rutas nacionales. En cuanto a la decisión del Gobierno Nacional de concesionar la mayoría de los Corredores Viales, se recordó que esto se inició con el gobierno de Mauricio Macri en 2017 y alertaron que: “El Gobierno Nacional va a pasar de un esquema de 6.500 kilómetros concesionados al día de hoy en la Argentina, a un esquema de 9.500, donde obviamente se multiplica casi por 3 la cantidad de cabinas de peaje, prácticamente va a haber un peaje cada 80 kilómetros”. Al mismo tiempo, se criticó la creación de la figura de inversión privada en la Ley Bases que, modifica la ley de concesiones para realizar las licitaciones, subrayándose que el BICE, el Banco Internacional de Comercio Exterior, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, modificó su Carta Orgánica para poder financiar las concesiones viales, es decir, “El Gobierno Nacional entrega las concesiones y también está del otro lado del mostrador poniendo los recursos”. Los créditos del BICE son a tasa preferencial, 2 % sobre el UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) con dos años de gracia, mientras tanto, en ese plazo, las empresas adjudicadas recaudan los recursos del peaje, que ya los aumentan casi un 300 % al poco tiempo de tomar posesión y, por si fuera poco, no tienen que ejecutar obras de envergadura. El Ombudsman Provincial, denunció que la Provincia de Formosa quedó excluida de las licitaciones privadas de la Red Federal de Concesiones, toda vez que, el Ministerio de Economía y Vialidad Nacional abrieron los sobres con las ofertas económicas para la Etapa III de privatizaciones, la cual abarca un total de 11 provincias y ocho tramos viales, dejando formalmente fuera a Formosa. Las provincias beneficiadas o incluidas dentro del NEA y áreas adyacentes son únicamente Chaco, Corrientes y Misiones. Las rutas nacionales adjudicadas o bajo ofertas en la región NEA contemplan: Tramo Litoral: Abarca 547 kilómetros exclusivamente sobre las RN 12 y RN 16. Tramo Noreste: Cubre 456 kilómetros de las RN 12 y RN 105 (Misiones y Corrientes). Tramo Chaco-Santa Fe: Comprende 497 kilómetros correspondientes a la RN 11, finalizando en Resistencia (Chaco) sin extenderse hacia el territorio formoseño. En este contexto, el Gobierno Nacional justificó el diseño de la red argumentando que el esquema licitatorio se concentra en corredores que acumulan el 80% del tránsito del país para que los peajes autofinancien el mantenimiento sin subsidios estatales. Las rutas nacionales que atraviesan Formosa (como la RN 11 o la RN 81) no alcanzaron los umbrales de flujo vehicular exigidos por el pliego privado. Gialluca denunció que, estas concesiones viales vulneran la Constitución Nacional, al no contemplar la existencia de caminos alternativos libres de pago, esta omisión implica una restricción indirecta al derecho constitucional de libre tránsito. Además, los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina (corte de pasto, limpieza y conservación), pero sin exigir una ampliación de las rutas a concesionar y menos obras de naturaleza relevantes para los usuarios.



