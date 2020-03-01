A 74 años de su paso a la inmortalidad, homenajearán a Evita con la Gala “Eva de Pie”

Con entrada libre y gratuita, el evento contará con diferentes propuestas artísticas y la participación de mujeres de todo el territorio provincial.

Este sábado 25 de julio, en vísperas de un nuevo aniversario de su fallecimiento, el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevará a cabo, en el Galpón C del Paseo Costanero, la Gala Homenaje “Eva de pie” con el fin de honrar la figura de Eva Duarte de Perón.

El evento, con entrada libre y gratuita, iniciará a las 18:30 horas y contará con diversas propuestas artísticas como teatro, música, poesía y performances que tendrán como punto en común la obra y vida de la Abanderada de los Humildes.

Al respecto, Graciela Galeano, coordinadora del Área de Teatro de la Subsecretaría de Cultura y representante del Instituto Nacional de Teatro en Formosa, consideró que, si bien esta actividad homenajea a la “Evita del Pueblo”, también, a través de ella, honrará a toda la comunidad de mujeres formoseñas quienes “han sido ejemplo, hecho camino y hacen que hoy podamos contar con los derechos adquiridos”.

“No nos olvidemos que gracias a Eva las mujeres podemos emitir nuestro voto y cambiar el rumbo de la historia”, resaltó.

Asimismo, detalló que la gala contará con la presencia del Taller de Teatro Comunitario de Pirané que homenajeará a las mujeres piranenses “que siguieron el legado de Eva”.

“Vamos a tener también al escritor Rodrigo Rojas, que va a estar presentándonos poesía; a Emma Cuañerí, Débora Raiter, con su música; el teatro de objetos desde el grupo de teatro El Guayacán de San Hilario, entre otros”, anticipó.

De esta manera, Galeano invitó a toda la comunidad a participar del evento y aseguró que “vamos a rememorar no sólo a Eva” sino que es “la excusa para que podamos poner en valor a nuestra mujer formoseña”.

“No solamente la mujer de Formosa Capital, sino también las del interior, sobre todo, que llevan un trabajo a veces silencioso y muy sacrificado y que hacen que nuestro territorio siga creciendo”, remarcó.

Y puso en valor este tipo de espacios artísticos en “un contexto difícil” porque “estamos ejercitando poco la memoria las argentinas y los argentinos” pero, aseguró, “Formosa siempre se ha destacado por ser un espacio de contención para las políticas de ultraderecha que están queriendo entregar nuestro país”.

“No nos olvidemos que el 6 de agosto va a ser un día muy importante para defender nuestro territorio, nuestra soberanía, y nosotros desde el arte, por supuesto, hacemos nuestra parte para que esta Formosa siga creciendo con este modelo de provincia al cual apostamos, donde están todas y todos”, cerró.



