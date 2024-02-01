FONTEX realizó una nueva entrega de indumentaria a la Policía de Formosa

El programa realiza uniformes para las diversas áreas de la fuerza provincial.

Este viernes 24, por la mañana, la Policía de la provincia de Formosa, recibió una nueva entrega de 3600 prendas de uniformes confeccionados por el Programa FONTEX de acuerdo a la planificación que tienen mes a mes.

En ese sentido, el director de FONTEX, Néstor Sosa, detalló que esta ropa de trabajo consiste en camisa y pantalón de trabajo, de fajina y las mismas prendas para el sector de seguridad vial.

“También gorras; y los diferentes uniformes para la variedad de departamentos con los que cuenta la fuerza policial, el 100% lo hacemos acá”, indicó.

Asimismo, Sosa explicó que las prendas se confeccionan en base a un diseño previo que es preparado por las diseñadoras a cargo y, luego, se realiza un prototipo de los mismos.

Este borrador, se presenta ante la Policía para su autorización y, en caso de que requiera modificaciones, vuelve a las diseñadoras para concluir este paso previo.

“Y, a partir de ahí, ya comenzamos la confección de todos los uniformes que tenemos para hacer”, señaló.

Por último, precisó que, entre toda la indumentaria mencionada, se entregó en la fecha un total de 3600 prendas.



