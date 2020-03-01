Sustrajo un equipo de sonido de un comercio y terminó preso

El rápido despliegue policial permitió esclarecer el ilícito

Uniformados capturaron a un joven de 20 años en el barrio República Argentina y recuperaron un parlante sustraído de un local comercial de la zona norte, de esta ciudad.

Alrededor de las 5:00 horas de este jueves, efectivos de la Subcomisaría República Argentina verificaron un requerimiento por robo en un comercio, ubicado en la manzana 19 del barrio Eva Perón.

Según lo informado, un hombre violentó la puerta de acceso, ingresó al interior del local y sustrajo un parlante negro de grandes dimensiones.

De inmediato, los policías realizaron las averiguaciones y secuestraron el equipo de sonido en forma rápida.

Por su parte, el personal de la Brigada de Investigaciones que recorría la zona detuvo a un joven de 20 años, que presentaba las características físicas y prendas de vestir utilizadas durante el ilícito.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones procesales con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica, que documentó el procedimiento.

Luego los investigadores se contactaron con la propietaria del local comercial, quien denunció el caso y reconoció el bien como suyo.

El detenido y el equipo de sonido secuestrado fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



