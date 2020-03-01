Detuvieron al presunto autor de un intento de homicidio

La rápida investigación permitió detener al imputado. La víctima también quedó a disposición de la Justicia por otras causas judiciales

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta, con la colaboración del Departamento Informaciones Policiales, aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en el barrio Eva Perón de esta ciudad, en el marco de una causa con intervención de la Justicia provincial.

Ante un requerimiento, los policías hallaron a un hombre con una herida de arma blanca y lesiones en la cabeza en la vía pública y recibió asistencia del personal del SIPEC, que lo traslado al Hospital Distrital N° 8, desde donde lo derivaron al Hospital Central para una intervención quirúrgica.

Las actuaciones incluyeron las pericias de Policía Científica y una amplia investigación que permitió establecer la identidad del presunto agresor.

Como resultado del trabajo conjunto, integrantes del Departamento Informaciones Policiales concretaron su aprehensión y lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno durante la feria judicial.

Por otra parte, una vez recuperada y con alta médica, la víctima fue notificada de su situación procesal y quedó detenida por registrar una orden de captura vigente y por estar involucrada en otras causas judiciales.

El detenido por la tentativa de homicidio permanece alojado en una dependencia policial, mientras que las actuaciones continúan con intervención de la Justicia provincial.



