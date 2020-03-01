Falleció el motociclista que terminó gravemente herido tras un siniestro vial en Ibarreta

• El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 81, a la altura del acceso a la Colonia Juanita

El motociclista de 57 años que días atrás sufrió graves lesiones tras protagonizar un siniestro vial con un camión sobre la Ruta Nacional N° 81 a unos 10 kilómetros de Ibarreta, falleció en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central de la ciudad de Formosa.

La colisión ocurrió el martes último, alrededor de las 21:10 horas, cuando efectivos de la Comisaría Ibarreta acudieron al lugar, donde constataron el hecho de tránsito entre una motocicleta Motomel de 110 cilindradas y un camión Iveco con acoplado.

Tras el caso, la víctima fue asistida por el personal médico del Hospital de Ibarreta y luego derivada al Hospital Central de la ciudad de Formosa.

Pero finalmente este jueves, alrededor de las 10:00 horas, personal del Destacamento Hospital Central informó que pese al trabajo realizado por los profesionales, el motociclista murió debido a la gravedad de las lesiones.

El caso fue puesto en conocimiento de la jueza subrogante de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Araceli Mocca, quien direccionó las actuaciones.

En consecuencia, integrantes del Cuerpo de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la Morgue Judicial del barrio San Antonio, para la autopsia y posterior entrega a los familiares para las exequias.



