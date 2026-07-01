Saporiti (APASFOR): "Es fundamental que quienes tienen un crédito conozcan sus derechos al contratar un seguro"

El integrante de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa (APASFOR), Ernesto Saporiti, advirtió sobre la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos al momento de contratar un seguro vinculado a un crédito hipotecario o prendario, ya que una cobertura inadecuada puede generar importantes perjuicios económicos.

Saporiti explicó que, en los créditos hipotecarios, el seguro tiene como finalidad proteger el inmueble que sirve como garantía del préstamo. Sin embargo, señaló que uno de los principales inconvenientes aparece cuando las sumas aseguradas no se actualizan correctamente, dejando al asegurado expuesto a que, ante un siniestro, la indemnización resulte insuficiente para reconstruir la propiedad o incluso para cancelar la deuda pendiente.

"Es muy importante que el asegurado controle periódicamente que el capital asegurado refleje el verdadero valor del inmueble. Una cobertura desactualizada puede traer consecuencias muy graves para el patrimonio familiar", sostuvo.

Respecto de los créditos prendarios, indicó que en muchas ocasiones las entidades financieras o concesionarias ofrecen seguros a través de intermediarios determinados, aunque recordó que la normativa vigente reconoce el derecho del consumidor a elegir la aseguradora y contratar el seguro mediante el productor asesor de su confianza, siempre que la póliza cumpla con las condiciones exigidas por el acreedor.

En ese sentido, destacó que la Resolución Nº 24/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación fortalece ese derecho y permite al usuario optar por la compañía y el productor asesor que considere más conveniente.

Asimismo, recordó que quienes ya hayan contratado un seguro y adviertan que la cobertura o el costo no resultan adecuados también pueden solicitar la revisión de las condiciones e incluso gestionar el cambio de aseguradora, de acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente, Saporiti recomendó a quienes tengan un crédito hipotecario o prendario informarse, revisar periódicamente su póliza y consultar siempre con un Productor Asesor de Seguros matriculado, quien podrá brindar un asesoramiento profesional y acompañamiento durante toda la vigencia del contrato, garantizando una adecuada protección de su patrimonio.