Escuelas formoseñas cumplieron con el último día de Servicio Social Nutricional de este receso invernal

El mismo se sostiene durante todo el año y la cartera educativa provincial, a través de sus equipos técnicos, monitorea esta labor. El ciclo lectivo se reinicia el próximo lunes 27 en toda la provincia.

La delegada zonal de Formosa Capital, Patricia Argüello, conversó con AGENFOR acerca del trabajo de acompañamiento que realizaron en todas las instituciones educativas durante el receso invernal con el fin de garantizar el Servicio Social Nutricional y cómo se preparan para el regreso a las aulas el próximo lunes 27 de julio en toda la provincia.

Este viernes 24, junto a su equipo, visitaron la EPEP N°513 ubicada en la jurisdicción cinco de la ciudad, donde también se dio el servicio nutricional a lo largo de estas dos semanas en modalidad vianda y plato servido.

“Estamos contentos porque nos estamos preparando con todo para lo que significa otra vez el reinicio de esta segunda etapa del año, donde ya nos esperan también nuestros niños, nuestras familias, así que abocándonos al tema limpieza de aulas, de sanitarios, reacondicionamiento de todo lo que hace la infraestructura institucional que debemos tener para este inicio de clases”, indicó.

Asimismo, la funcionaria celebró el cierre de la segunda semana del Servicio Social Nutricional en vacaciones de invierno y aseguró que, “en cada rinconcito de nuestra provincia” se llevó adelante.

En ese sentido, agradeció y felicitó por su labor a “nuestros responsables de las comunidades educativas, directores, vice directores, equipos de gestión y colegas que acompañaron cada jornada” como así también a “los encargados de la cocina, quienes prepararon cada menú, cada Copa de leche e hicieron posible que nuestros estudiantes lo reciban en cada escuela durante estas dos semanas”.

Argüello consideró, también, que el receso sirvió para reorganizar las instituciones en cuanto a trámites, infraestructura, arreglos, limpiezas para afrontar la segunda mitad del ciclo lectivo de la mejor manera posible, “donde nuestros docentes, equipos directivos deben estar con toda la fortaleza necesaria para afrontar lo que se viene ya en esta etapa final”.

“Un factor más que importante en el trabajo a diario de nuestras escuelas son los padres, las familias que sabemos que nos sostienen en lo que significa el transitar de nuestros estudiantes, es más que relevante, lo que hacen en el club de familia, en la comisión de padres, en las cooperadoras que se constituyen; y eso demuestra el interés que le ponen, porque es un núcleo familiar que nos acompaña”, remarcó.

Y puso en valor esta “participación activa” de las familias en cada convocatoria que realizan las escuelas ya sea por actos, fechas importantes o acontecimientos de relevancia “donde se comparte habitualmente con ellos”.

“Este es el factor que nos une con el Estado provincial, una escuela presente, una familia activa y nuestros niños que tienen garantizado el sistema educativo totalmente libre y gratuito, que es más que importante rescatar eso en nuestra sociedad actual, como así también el acompañamiento de esa calidad educativa que se brindan en las aulas con nuestro Servicio Social Nutricional”, finalizó.



