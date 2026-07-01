Audrey Caballero fue elegida Miss Mundo Formosa 2026

Con la presencia de Miss Mundo Argentina 2026 Alina Luz Akselrad, recientemente se produjo en nuestra ciudad la elección de la representante formoseña en el Certámen rumbo a Miss Mundo Argentina. En este concurso la joven Audrey Caballero fue honrada con el título de Miss Mundo Formosa 2026.

Audrey tendrá la oportunidad de representar a Formosa en el evento nacional rumbo a uno de los más antiguos certámenes globales, cuyo lema central es "Belleza con propósito", priorizando las obras benéficas y proyectos sociales.

"Con inmenso orgullo asumo el honor de representar oficialmente a la provincia de Formosa como Miss Mundo Formosa 2026. Recibo esta oportunidad con responsabilidad, compromiso y el firme propósito de desempeñar este rol con dedicación, representando los valores de nuestra provincia en cada instancia que este camino me presente", expresó Audrey tras la elección.

"Agradezco profundamente a la organización de Miss Mundo Formosa por la confianza depositada en mí, a mi familia por su apoyo incondicional y a todas las personas que, de una u otra manera, forman parte de este momento. Es un privilegio comenzar esta nueva etapa representando a Formosa", sañaló finalmente.

Antecedentes

Representante del Colegio Don bosco 2023, Dama de la Provincia 2023, Virreina Miss Mundo Formosa 2024, Miss Independencia Argentina 2025, Miss Mundo Formosa.

Audrey Caballero es modelo profesional, estudiante de Comunicacion Social en la UBA y marketing digital.



