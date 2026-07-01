Recuperaron dos animales y evitaron un caso de abigeato

La investigación continúa para identificar y detener a los responsables

Efectivos de la Comisaría Ingeniero Juárez junto a vecinos de la zona hallaron dos vacunos, atados a un árbol, a la vera del Canal Santa Rita, los cuales fueron restituidos a su propietario.

La intervención tuvo se inició en la tarde del martes, tras la denuncia realizada por del dueño de un establecimiento ganadero ubicado a 40 kilómetro de esa localidad, por la sustracción de dos animales.

De inmediato, se conformó una comisión policial que realizó un rastrillaje en la zona, guiados por rastros que condujeron hasta la vera del Canal Santa Rita y en sectores boscosos.

Con la colaboración de los lugareños y familiares del denunciante, se logró el hallazgo de los vacunos, que se encontraban atados a un árbol, maniobra atribuida a los abigeos.

Por su parte, los integrantes de la División Policía Científica realizaron la documentación fotográfica del procedimiento.

Posteriormente los bovinos fueron entregados a su propietario. Al concluir las actuaciones legales, el productor ganadero manifestó su agradecimiento por la celeridad del procedimiento y el profesionalismo del personal policial interviniente.

Finalmente, desde la fuerza se reiteró el compromiso de continuar trabajando en prevención rural para combatir el abigeato y brindar seguridad a los productores de la región.



























