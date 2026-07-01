Pozo Maza: Aprehendieron a un hombre involucrado en una causa judicial

• El procedimiento se concretó en la comunidad Laguna Martín

Efectivos de la Subcomisaría Pozo de Maza aprehendieron a un hombre imputado en una causa por los delitos de “Amenazas y lesiones en un contexto de violencia de género”.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves último, alrededor de las 9:00 horas, en la comunidad Laguna Martín, ubicada a unos 11 kilómetros de la localidad de Pozo de Maza, donde los uniformados concretaron la detención, en el marco de una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, de la Tercera Circunscripción Judicial.

Una vez finalizadas las actuaciones procesales, el detenido fue notificado de su situación legal, donde permanece alojado a disposición de la Justicia provincial.



