Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: “Representa la entrega total de nuestro territorio”

En una jornada realizada en el Estadio Centenario de la ciudad de Formosa, dirigentes y legisladoras nacionales justicialistas advirtieron sobre el severo impacto que tendría la derogación de la Ley de Tierras.

En el marco del trabajo político y de concientización que lleva adelante el Partido Justicialista de Formosa, se concretó este viernes 31, un conversatorio abierto a la ciudadanía para debatir sobre los alcances del proyecto nacional denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, iniciativa del Poder Ejecutivo nacional que se debatirá en el Congreso de la Nación en 6 de agosto.

La jornada contó con la exposición central de la senadora justicialista por Formosa, María Teresa “Tessie” González, quien alertó que “detrás de dicha iniciativa se esconde una política de entrega del territorio, quita de derechos sociales y retroceso ambiental”.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la senadora justicialista señaló, en primer término, que “se trata de un debate transversal que involucra a todos los argentinos y formoseños por igual”, sosteniendo que “se está hablando de la soberanía territorial, no solo del territorio continental, sino también del insular, oceánico y antártico”.

Explicó además que “no se puede hablar de soberanía sin hablar de pueblo y territorio, porque está en un basamento jurídico internacional”, entendiéndolos como “conceptos inseparables respaldados por el derecho internacional desde la Paz de Westfalia hasta la Carta de San Francisco.”

“Entrega total”

Al detallar los puntos más críticos del proyecto de ley sobre la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que se discutirá en el Congreso de la Nación el próximo 6 de agosto, la senadora argumentó que “el proyecto suprime las protecciones constitucionales e históricas del país al eliminar todos los límites para la compra de territorio nacional por parte de extranjeros”.

Y resaltó que “nosotros, que vivimos en una provincia fronteriza como Formosa, esto reviste una gravedad extrema al anularse las restricciones específicas para las áreas de frontera”.

“Con esta ley estamos en presencia de la entrega total y absoluta de nuestro territorio”, expresó.

De la misma manera, González advirtió sobre las modificaciones en el manejo del fuego, subrayando que “suprimen los límites de protección y recomposición ambiental de los bosques que iban de 30 a 60 años, dando a lugar a una especulación total y absoluta que favorece los incendios intencionales para el uso inmobiliario de esas tierras”.

A esto se le suma “el desalojo exprés”, comentó la legisladora nacional y lamentó que “se trata de una medida que despoja de derechos a los inquilinos y deja todas las garantías del lado de los propietarios en un contexto nacional donde el déficit habitacional supera las 3,5 millones de viviendas por falta de políticas públicas”.

Al referirse a las expectativas en el Senado y la postura de las provincias, hizo hincapié en que “esta entrega de recursos y territorio repercute directamente en las futuras generaciones, comprometiendo el futuro de los hijos y nieto”, destacando que “vivimos en un país como es la República Argentina, que tiene absolutamente todos los recursos naturales estratégicos para pertenecer con buenas políticas Estado y planificación a un país del primer mundo”.

Finalmente, contrapuso la actitud de algunos gobernadores con la firmeza de la gestión provincial, remarcando que “mientras existan mandatarios que entregan la soberanía de sus provincias, desde Formosa, bajo las expresas instrucciones del gobernador Gildo Insfrán y en el marco del Modelo Formoseño, se impulsa desde el costado norte de la Patria la defensa total y absoluta de la soberanía y del territorio nacional”.











