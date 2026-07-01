Clorinda: Detuvieron a seis personas con causas pendientes ante la Justicia

• Secuestraron droga y recuperaron varios objetos

Integrantes de la Brigada Investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda, dependiente de la Unidad Regional Tres, concretaron la aprehensión de cuatro hombres y dos mujeres.

También secuestraron marihuana y recuperaron diversos elementos sustraídos, en el marco de distintas causas judiciales y acciones preventivas en la segunda ciudad.

Uno de los procedimientos se concretó en el barrio ACA, acceso a Puerto Pilcomayo, donde los investigadores localizaron y aprehendieron a un hombre que registraba pedido de detención en una causa judicial por el delito de “Amenazas”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

En otro caso, el personal policial que patrullaba las inmediaciones de una estación de servicios detuvo a una mujer buscada en el marco de una causa judicial por el delito de “Daño”.

En el tercer hecho, los uniformados realizaban recorridas preventivas por el barrio Belgrano cuando aprehendieron a un joven que tenía en su poder un envoltorio y un cigarrillo de fabricación casera con una sustancia vegetal.

A raíz de esa situación, el personal de la Delegación Drogas Peligrosas efectuó las pruebas químicas y constató que se trataba de marihuana, la cual fue secuestrada.

Después los investigadores concretaron otra intervención en el barrio Porteño Sur, donde detuvieron a un hombre que registraba pedido de aprehensión en una causa por “Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar”.

Luego, sobre la avenida Ayacucho, los efectivos de la Brigada aprehendieron a una mujer imputada en una causa judicial por el delito de “Hurto”, en cumplimiento a las actuaciones ordenadas por la Justicia.

El sexto procedimiento se registró cuando los investigadores acudieron a un requerimiento a la línea de Emergencias 911 por un presunto robo en progreso, en una vivienda del barrio Centro.

Al arribar al lugar, observaron que un sujeto salía del inmueble con varias bolsas, por lo que fue reducido y aprehendido de inmediato.

Allí, la propietaria reconoció al detenido como el autor del ilícito; mientras que los policías secuestraron documentación y diversos elementos sustraídos del domicilio.

En todos los casos, los detenidos fueron notificados de sus causas judiciales y quedaron alojados en celdas, a disposición de las autoridades judiciales.