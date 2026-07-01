Con masiva participación se realizó “DALE” el ciclo de charlas para aprender a emprender

Más de 800 personas, entre ellos, emprendedores, comerciantes, estudiantes y vecinos participaron este jueves de la charla “DALE -Decidí, Aprendé, Lanzate, Emprendé”, el ciclo de capacitaciones gratuitas que impulsa la Municipalidad de Formosa a través de la Secretaría de Acción Social.

El intendente Jorge Jofré acompañó la actividad, junto a la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, compartiendo la jornada junto a los asistentes, en una nueva muestra del respaldo de la gestión municipal a quienes apuestan por el desarrollo de sus propios proyectos.

El encuentro, titulado "Aprender para emprender", estuvo a cargo de Sebastián Lezcano y Matias Read, quienes compartieron herramientas prácticas para ordenar ideas, definir un proyecto y animarse a dar el primer paso.

Desde antes de las 18 horas el público comenzó a llegar. Muchos con proyectos en carpeta. Otros, apenas con una inquietud.

Read, quien habló en primer término, puso el foco en la etapa inicial de todo emprendimiento. "El primer paso no es el más grande, pero sí el más difícil. Después, el movimiento genera claridad", apuntó, y sugirió trabajar con objetivos cortos y medibles antes de pensar en grandes estructuras.

Posteriormente, Sebastian Lezcano expuso sobre las estrategias para que los emprendedores puedan conseguir su primer cliente digital usando las herramientas como Google, Facebook, Instagram y watsapp, sin teorías, todo aplicable desde un celular.

Posteriormente, hubo espacio para preguntas, intercambio de experiencias y ejercicios orientados a detectar oportunidades concretas en el contexto local.

Al cierre, los asistentes recibieron sus certificados de participación.

De esta manera, DALE se suma a las propuestas municipales de formación destinadas a fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad.







