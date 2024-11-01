Los comedores escolares funcionan con normalidad en vacaciones de invierno

El Gobierno provincial garantiza su cobertura para la cual realiza un importante desembolso de fondos sin tener ningún aporte de Nación que desfinanció este programa, por lo que gracias a eso el servicio nunca se vio afectado.

El subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, afirmó que funciona con normalidad el Servicio Social Nutricional que se brinda en las escuelas de toda la provincia en el período de receso escolar invernal.

Por decisión política del gobernador Gildo Insfrán, todo el año se garantiza esta cobertura alimentaria, por tanto, estas dos semanas del receso escolar iniciado el lunes 13 en la provincia de Formosa, que se extiende al viernes 24 de julio, donde los niños, las niñas y jóvenes están disfrutando de las vacaciones de invierno, se sigue trabajando en esta cuestión en las distintas unidades educativas.

En ese punto, el funcionario explicó que en esta etapa se trabaja de manera articulada entre los directivos, docentes y personal de cocina. Al mismo tiempo, “las Delegaciones Zonales de Educación de la provincia se ocupan de monitorear que este vital servicio del comedor escolar se cumpla como debe ser”, indicó.

A raíz de que el Gobierno nacional lo desfinanció, en Formosa la gestión del gobernador Insfrán tomó la decisión de continuar con este apoyo nutricional gracias al “importante desembolso de fondos provenientes del Tesoro provincial que son destinados a cubrirlo”.

Así es como, entonces, recalcó Ramírez Méndez, están funcionando con normalidad los comedores escolares, así como también en los Centros de Desarrollo Infantil de la provincia.

Esto consideró que “es muy importante” de resaltar, porque “el alimento que se prepara en las escuelas por el personal de cocina se realiza con mucho amor”.

En particular en este período de receso, detalló que los padres firmaron un acta donde ellos autorizan a que sus niños concurran a las escuelas en vacaciones para servirse de la prestación del comedor escolar de manera presencial como en la modalidad de vianda, ya que, en el caso de la copa de leche, se implementó en algunos casos que llevaran sus recipientes.

De esa manera, después podrán servirse en su casa con su familia. Es decir que de las dos maneras se está trabajando, pero dejó en claro que hubo una previa comunicación de las escuelas con las familias para definir la modalidad, ya sea de plato servido o vianda.







