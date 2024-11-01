Inició la tercera entrega del año de los complementos nutricionales para personas con celiaquía

En la provincia de Formosa, hay alrededor de 800 beneficiarios.

Laura Viera, directora de Atención a la Comunidad del Ministerio de la Comunidad del Gobierno de Formosa, se refirió a una nueva entrega, la tercera del año, de los complementos nutricionales para personas con celiaquía en el Centro Ocupacional Inclusivo (COI) del barrio Emilio Tomás de la ciudad capital en la mañana de este martes 14.

De esa manera, se inició en la ciudad Formosa la distribución de este beneficio que otorga el Gobierno provincial, concretamente, se trata de una caja que contiene más de 20 productos básicos de primera necesidad para cubrir, ayudar y, sobre todo, dar un alivio a las personas celíacas, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Resaltó, también, que con la combinación de los productos, por ejemplo, con las tres harinas (de arroz, almidón de maíz y la fécula de mandioca) se puede hacer la premezcla; y con ella después elaborar una diversidad de comidas que son parte de la dieta habitual, conocida también como sin TACC.

Viera mencionó, en otra parte de sus declaraciones, que, además de la sede del COI, también existen otras que están habilitadas en distintos barrios de la ciudad capital, enumerando a cada uno de los centros de distribución: el Espacio de Acompañamiento del Eva Perón, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del Guadalupe, el Espacio de la Comunidad Organizada (ECO) del San José Obrero y el que funciona en el Parque Industrial.

En total, son cinco, para “de esta manera para estar más cerca de la gente” y “evitar que tengan que recorrer mucha distancia para retirar la caja alimentaria”, explicó sobre por qué se definió esta modalidad que se determinó teniendo en cuenta “la cantidad de beneficiarios por área”.

Cabe mencionar que “hay alrededor de 800 beneficiarios en la provincia de Formosa”, precisó, mientras que “las entregas son bimestrales totalmente gratuitas por una decisión política del Gobierno de Formosa que destina recursos para sostener esta ayuda alimentaria a personas celíacas”, subrayó.

Interior

En lo que respecta al interior provincial, confirmó que se estará avanzando próximamente con lo que será la tercera entrega, en una logística que, en el caso de las comunidades aborígenes, se “coordina con el equipo que está abocado al trabajo de distribución de las cajas alimentarias modalidad aborigen” con la intención de “poder así llevar ambos beneficios” en los casos que corresponda.

Y, finalmente, acotó que los beneficiarios del interior retiran sus complementos nutricionales en Centros de Desarrollo Infantil, residencias de adultos mayores, entre otros lugares que ya fueron definidos para tal fin.

Cronograma

Tras la entrega realizada este martes en el COI, se continuará en la ciudad capital según el siguiente cronograma de entrega: el miércoles 15 en el Centro de Acompañamiento del barrio Eva Perón; el viernes 17 en el CDI del barrio Guadalupe.

Después, el próximo lunes 20 la distribución de los complementos nutricionales se realizará en el Espacio ECO del barrio San José Obrero y, finalmente, el martes 21 en el Parque Industrial.

De esa manera, se cumplirá con esta tarea que está a cargo del Ministerio de la Comunidad en el horario de 8 a 12.30.



