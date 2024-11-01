Fortalecieron temas de atención materno-perinatal en el centro de salud de La Floresta

Mediante una capacitación que permitió al equipo de salud actualizar conocimientos sobre monitoreo de indicadores y planificación de estrategias para optimizar la cobertura sanitaria.

Con el objetivo de seguir afianzando la atención materno-infantil, el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria y la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, brindó una capacitación al personal del centro de salud de La Floresta, de la ciudad capital, sobre Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Cobertura de Salud Materno-Perinatal.

Durante la jornada se desarrollaron contenidos vinculados a las coberturas de salud y a los circuitos de insumos en salud sexual, con el propósito de ampliar las herramientas técnicas de los profesionales y optimizar el acceso de la población a las distintas prestaciones. También se trabajó sobre la importancia de la planificación basada en datos para mejorar la calidad de la atención.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, explicó que estas instancias formativas buscan fortalecer los conocimientos del equipo de salud para perfeccionar el seguimiento de la población objetivo “en este caso, lasembarazadas, puérperas y mujeres en edad fértilpara seguir mejorando las distintas mediciones que se realizan, tanto en quienes requieren atención como en aquellas que ya están siendo atendidas, es decir que cuentan con cobertura sanitaria”, señaló.

En ese sentido, indicó que el análisis de los indicadores permite diseñar estrategias que hacen posible una mejor organización de las prestaciones. Entre esos indicadores, mencionó “el número de embarazadas esperadas, la tasa de natalidad, la captación temprana, el porcentaje de embarazadas atendidas, la prevalencia de anticonceptivos y las necesidades de planificación familiar”.

Otro de los ejes abordados fue la disponibilidad de insumos en salud sexual, los circuitos establecidos para su adquisición y la importancia de una adecuada rendición de cuentas a fin de garantizar la continuidad del abastecimiento. “Esto permite planificar con mayor precisión las necesidades y la disponibilidad de cada insumo”, agregó.

“Este abordaje es fundamental porque cada efector debe conocer e interiorizarse sobre su población. Eso posibilita, por ejemplo, estimar cuántas embarazadas tendrá durante el año y planificar con anticipación la cobertura de vacunas, la provisión de ácido fólico, hierro y otros insumos esenciales para el cuidado de la salud materna”, remarcó Cañete.

En el cierre, insistió que “disponer de información actualizada también favorece la captación temprana de las embarazadas, la identificación oportuna de factores de riesgo, la organización de los circuitos de derivación y la previsión de la demanda de métodos anticonceptivos, entre otros puntos que favorecen la atención integral cada vez más eficiente, planificada y accesiblepara las distintas etapas de la vida de las mujeres”.







