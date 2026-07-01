Atencia acompañó el 39° aniversario del centro de salud “Luis María Codda”

El efector celebró un nuevo año de trabajo comprometido y responsable, con la presentación de stands organizados por los distintos servicios de salud que se ofrecen diariamente a la comunidad, además de otras actividades.

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, participó este viernes 31 de julio del acto conmemorativo por el 39° aniversario del centro de salud “Dr. Luis María Codda”, ubicado en el barrio Liborsi de la ciudad de Formosa.

La celebración reunió al equipo de salud, vecinos e instituciones de la comunidad, quienes compartieron una jornada que puso en valor la trayectoria del efector y su permanente compromiso con la atención primaria de la salud.

Durante la jornada, Atencia destacó el rol que cumple el establecimiento dentro de la red sanitaria provincial y expresó: “Fui invitado cordialmente por el equipo de salud a participar de esta conmemoración y estoy muy contento de acompañarlos en el 39° aniversario de la puesta en funcionamiento de este histórico centro de salud “Luis María Codda”, que tiene un rol muy importante dentro de la red sanitaria provincial y para los vecinos del barrio Liborsi y de otros barrios cercanos”.

Seguidamente, valoró que este centro sanitario no solo desarrolla un gran trabajo en materia de salud, sino que diariamente lleva adelante una tarea social que es fundamental para toda la comunidad.

Asimismo, remarcó que en el evento conmemorativo también estuvieron presentes otras instituciones, como las escuelas del barrio y la Policía de la provincia, entre otras.

“Esto refleja lo que se pregona desde el Gobierno de Formosa y lo que nos enseña el gobernador Gildo Insfrán, que es trabajar unidos y organizados, algo que hoy vuelve a ponerse de manifiesto en este nuevo cumpleaños de un centro de salud tan emblemático”, expresó.

Seguir el legado

Por su parte, quien fue directora del centro de salud por 16 años, la doctora Lorena Díaz, comentó: “Hoy estamos celebrando el 39° aniversario del Centro de Salud “Dr. Luis María Codda”, más conocido como el centro de salud del barrio Liborsi. Para quienes formamos parte de este equipo, esta institución no solo representa un honor, sino también una gran responsabilidad”.

Al respecto, recordó que el doctor Luis María Codda “fue un reconocido pediatra de Formosa que recorría las calles de la ciudad en bicicleta para atender a sus pacientes. Nosotros buscamos estar a la altura de ese legado, trabajando siempre con y para la comunidad”, aseguró.

Como parte de la conmemoración, durante la mañana, se instalaron stands informativos donde los distintos servicios del efector dieron a conocer las prestaciones que brindan diariamente a la población. Entre ellos: medicina general, pediatría, nutrición, psicología, odontología, ginecoobstetricia, además de las áreas de laboratorio y diagnóstico por imágenes, que funcionan de manera conjunta con la Red Provincial de Laboratorios y la Red Provincial de Ecografía.

“A través de estos espacios quisimos mostrar el trabajo que realizamos todos los días y acercar a los vecinos información sobre cada uno de los servicios que tienen a disposición de manera gratuita en el sistema público de salud”, señaló Díaz, quien es actualmente directora del Hospital de Día 2 de Abril “Dr. Adolfo Lippman”, efector cabecera del Distrito Sanitario IX.

Es de destacarse, que el centro de salud “Luis María Codda” constituye un eslabón fundamental de la atención primaria en la ciudad capital.

Además de las atenciones desde las diferentes especialidades, desarrolla actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, campañas de vacunación, seguimiento de embarazadas, controles del niño sano, monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas y múltiples acciones en terreno destinadas a fortalecer el vínculo con la comunidad, en el marco de la política sanitaria integralimpulsada por el Gobierno de Formosa.

























El efector celebró un nuevo año de trabajo comprometido y responsable, con la presentación de stands organizados por los distintos servicios de salud que se ofrecen diariamente a la comunidad, además de otras actividades.

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, participó este viernes 31 de julio del acto conmemorativo por el 39° aniversario del centro de salud “Dr. Luis María Codda”, ubicado en el barrio Liborsi de la ciudad de Formosa.

La celebración reunió al equipo de salud, vecinos e instituciones de la comunidad, quienes compartieron una jornada que puso en valor la trayectoria del efector y su permanente compromiso con la atención primaria de la salud.

Durante la jornada, Atencia destacó el rol que cumple el establecimiento dentro de la red sanitaria provincial y expresó: “Fui invitado cordialmente por el equipo de salud a participar de esta conmemoración y estoy muy contento de acompañarlos en el 39° aniversario de la puesta en funcionamiento de este histórico centro de salud “Luis María Codda”, que tiene un rol muy importante dentro de la red sanitaria provincial y para los vecinos del barrio Liborsi y de otros barrios cercanos”.

Seguidamente, valoró que este centro sanitario no solo desarrolla un gran trabajo en materia de salud, sino que diariamente lleva adelante una tarea social que es fundamental para toda la comunidad.

Asimismo, remarcó que en el evento conmemorativo también estuvieron presentes otras instituciones, como las escuelas del barrio y la Policía de la provincia, entre otras.

“Esto refleja lo que se pregona desde el Gobierno de Formosa y lo que nos enseña el gobernador Gildo Insfrán, que es trabajar unidos y organizados, algo que hoy vuelve a ponerse de manifiesto en este nuevo cumpleaños de un centro de salud tan emblemático”, expresó.

Seguir el legado

Por su parte, quien fue directora del centro de salud por 16 años, la doctora Lorena Díaz, comentó: “Hoy estamos celebrando el 39° aniversario del Centro de Salud “Dr. Luis María Codda”, más conocido como el centro de salud del barrio Liborsi. Para quienes formamos parte de este equipo, esta institución no solo representa un honor, sino también una gran responsabilidad”.

Al respecto, recordó que el doctor Luis María Codda “fue un reconocido pediatra de Formosa que recorría las calles de la ciudad en bicicleta para atender a sus pacientes. Nosotros buscamos estar a la altura de ese legado, trabajando siempre con y para la comunidad”, aseguró.

Como parte de la conmemoración, durante la mañana, se instalaron stands informativos donde los distintos servicios del efector dieron a conocer las prestaciones que brindan diariamente a la población. Entre ellos: medicina general, pediatría, nutrición, psicología, odontología, ginecoobstetricia, además de las áreas de laboratorio y diagnóstico por imágenes, que funcionan de manera conjunta con la Red Provincial de Laboratorios y la Red Provincial de Ecografía.

“A través de estos espacios quisimos mostrar el trabajo que realizamos todos los días y acercar a los vecinos información sobre cada uno de los servicios que tienen a disposición de manera gratuita en el sistema público de salud”, señaló Díaz, quien es actualmente directora del Hospital de Día 2 de Abril “Dr. Adolfo Lippman”, efector cabecera del Distrito Sanitario IX.

Es de destacarse, que el centro de salud “Luis María Codda” constituye un eslabón fundamental de la atención primaria en la ciudad capital.

Además de las atenciones desde las diferentes especialidades, desarrolla actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, campañas de vacunación, seguimiento de embarazadas, controles del niño sano, monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas y múltiples acciones en terreno destinadas a fortalecer el vínculo con la comunidad, en el marco de la política sanitaria integralimpulsada por el Gobierno de Formosa.























