Formosa continúa el 2026 ubicándose como una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante

Tomando como fuente los datos proporcionados por el sitio oficial de Presupuesto Abierto de Argentina.gob.ar y la estimación poblacional del INDEC, desde la consultora POLITIKÉ explicaron que Formosa continúa el año 2.026 ubicándose como una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante por parte del actual gobierno nacional. En contraste a esta situación, reflejaron cómo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la jurisdicción que más recursos recibe por habitante, reflejando la asimetría con el resto de las jurisdicciones.

Evolución Real de Coparticipación Federal de Impuestos

En lo que respecta a las transferencias automáticas por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), el desempeño durante el mes de junio evidenció un escenario adverso para el conjunto de las provincias argentinas. Todas las jurisdicciones registraron caídas en términos reales, con retrocesos que oscilaron entre el 7,7% y el 10,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este comportamiento refleja una menor disponibilidad de recursos de origen nacional para las administraciones provinciales, en un contexto marcado por la desaceleración de la recaudación de los principales tributos coparticipables, particularmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. La generalización de las caídas, sin excepciones entre las jurisdicciones, pone de manifiesto el carácter estructural del fenómeno y anticipa mayores restricciones financieras para las provincias, que deberán afrontar sus compromisos presupuestarios con menores ingresos provenientes de la Nación. De tal modo que la provincia de Formosa fue la más perjudicada con una caída del -10,5% en la evolución real de Coparticipación Federal de Impuestos.

BCRA: Morosidad de las Familias Argentinas

Los datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman una situación crítica en la microeconomía: marzo ha marcado otro récord histórico en el porcentaje de irregularidad en el pago de préstamos personales e iguala el récord de morosidad en el pago de tarjetas de crédito por parte de las familias argentinas. La realidad de los hogares muestra un severo deterioro que se traduce en la incapacidad de honrar sus deudas. El informe del BCRA es contundente: El ratio de irregularidad para préstamos personales alcanzó el 14,8% en marzo, continuando una tendencia alcista que lo lleva a máximos históricos. La morosidad en tarjetas de crédito se ubicó en el 11,2%, repitiendo el pico del mes anterior, también sin precedentes. Ambos indicadores reflejan un deterioro continuo que se aceleró notablemente a partir de marzo de 2025, triplicando y cuatriplicando los ratios de irregularidad de las familias en el último año. Esta escalada en la mora se da tras diecisiete meses consecutivos sin retrocesos, lo que evidencia un problema estructural en los ingresos familiares frente a un contexto macro económico desafiante. El incremento de la morosidad es el síntoma más crudo del desajuste entre salarios, tasas de interés e inflación. El endeudamiento dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados. Se estima que un hogar promedio adeuda a entidades bancarias y no bancarias un monto que equivale a más del 130% de su salario mensual, el nivel más alto desde la pandemia. La morosidad se dispara en un marco de altas tasas de interés y un Costo Financiero Total (CFT) que supera ampliamente el 100% anual. La caída del salario real y las elevadas tasas generan una brecha inmanejable entre los ingresos en los hogares y lo que deben pagar, llevando a un círculo vicioso donde pagar el mínimo de la tarjeta se convierte en una trampa de financiamiento a tasas altísimas. La profundización de la recesión y el encarecimiento del costo de vida se suman al deterioro de la calidad del empleo, con un aumento en la informalidad y el trabajo por cuenta propia. Estos factores reducen aún más la capacidad de pago de las familias. En resumen, mientras el indicador de actividad general ofrece una imagen parcial, la realidad en la "economía real" de las familias refleja un colapso financiero doméstico, con la deuda transformándose en un peso insostenible para millones de argentinos.

Construcción: el sector continúa sin consolidar su recuperación y persisten las señales de fragilidad El sector de la construcción continúa atravesando un escenario complejo, marcado por la debilidad del empleo, la reducción en la cantidad de empleadores y una recuperación que aún no logra consolidarse. Si bien algunos indicadores muestran una leve mejora respecto de los peores registros de 2025, el sector mantiene un desempeño frágil y heterogéneo entre las distintas regiones del país. En marzo se perdieron 7.864 puestos de trabajo registrados en el sector privado, convirtiéndose en el tercer año consecutivo en que ese mes presenta una caída mensual del empleo, un comportamiento atípico respecto de la tendencia histórica. Aunque la construcción exhibió una contracción menos pronunciada que la registrada un año atrás, el mercado laboral continúa evidenciando dificultades para recuperar el dinamismo. La situación también se refleja en la evolución de los empleadores. Trece provincias registran actualmente menos empresas constructoras que en 2025, con retrocesos particularmente significativos en La Rioja (-27,4%), Chubut y Tierra del Fuego. En contraste, provincias impulsadas por inversiones en minería e hidrocarburos, como San Juan (+15,5%) y Neuquén (+11,5%), concentran el mayor crecimiento, mientras que la Provincia de Buenos Aires explicó buena parte de la caída nacional al registrar una disminución del 2,3% en la cantidad de empleadores. Durante abril la tendencia negativa volvió a repetirse. El empleo sectorial cayó un 1,4% mensual, con una pérdida estimada de 4.903 puestos de trabajo. Además, 17 de las 24 jurisdicciones registraron descensos en la ocupación, siendo el NEA la región más afectada, con una contracción del 4,6%, muy superior al promedio nacional. Asimismo, el salario real de los trabajadores registrados mostró una recuperación interanual del 6,1%, aunque este resultado deberá confirmarse con los datos definitivos de ocupación y remuneraciones. Pero si se observa la variación real acumulada para abril del 2026, 19 jurisdicciones presentaron caídas y el total presento una contracción del -1,6%. En conjunto, la evidencia indica que la construcción continúa transitando una etapa de elevada vulnerabilidad. La persistencia de caídas mensuales del empleo, la reducción del entramado empresarial en gran parte del país y las marcadas diferencias territoriales reflejan que la recuperación del sector sigue siendo parcial y depende, en gran medida, de proyectos de inversión concentrados en actividades específicas y determinadas regiones. En este contexto, la consolidación de un crecimiento sostenido continúa siendo uno de los principales desafíos para la actividad.

Formación de Activos Externos del Sector Privado No Financiero





Entre los meses de abril de 2025 y mayo del año 2026 se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del Banco Central en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero). Desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida el 14 de abril de 2025, un total 43.764 millones de dólares (106 millones por día), han salido del circuito financiero. El saldo del mes de mayo fue de -1.886 millones de dólares, monto que continúa siendo elevado, teniendo en cuenta la necesidad de divisas que tiene el país para el pago de deuda soberana.









Actividad Económica. Industria Láctea

Al comparar la producción acumulada por habitante de algunos productos elaborados por la industria láctea nacional durante los primeros 30 meses de la actual gestión presidencial respecto al mismo período de la gestión anterior, las estadísticas demuestran la abrupta caída de dicha industria. Si bien tan notable caída puede responder a factores diversos como pueden ser una baja demanda interna por ingreso al mercado local de productos importados o la baja demanda externa por la pérdida de competitividad debido a la apreciación de la moneda nacional, no deja de ser un ejemplo claro y concreto del estado de situación en el que se encuentran varias industrias nacionales.





El Deslizamiento del Tipo de Cambio en junio

En junio, el tipo de cambio oficial registró una suba cercana al 5%, la más pronunciada desde octubre de 2025, ubicándose en torno a los $1.480-1.500 según el segmento. Pese al salto mensual, la suba acumulada en el primer semestre de 2026 (apenas entre 1,5% y 2,3%) sigue muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, cercana al 16%.

Factores detrás de la suba

• Menor liquidación del agro: el grueso de las divisas de la cosecha gruesa ingresa en abril-mayo. Pasado ese pico estacional, el BCRA absorbe menos dólares, lo que reduce la oferta en el mercado. • Inflación persistente: aunque desacelera, sigue corriendo por encima del ritmo de ajuste cambiario, lo que había generado una apreciación real del peso durante buena parte del año. En lo que va del año aumentó un 1,74% frente a una inflación acumulada a mayo del 14,7%.

• Fortaleza global del dólar: el índice DXY (mide el valor del dólar estadounidense en relación con una canasta de otras monedas) tocó su nivel más alto desde marzo de 2025, arrastrando también al real brasileño y, por contagio comercial, a la plaza local.

- Salida de dividendos y capitales: empresas —particularmente del sector energético— giraron utilidades a sus casas matrices, sumando presión sobre la demanda de divisas. A partir de nuevas flexibilizaciones al cepo cambiario, en lo que va del año hay empresas que enviaron $ 2.600 millones de dólares a sus casas matrices.

• Demanda estacional: junio combina la demanda habitual de fin de mes con factores puntuales de 2026, como los desembolsos vinculados al Mundial de fútbol en Estados Unidos y las vacaciones de invierno.

Mirando al segundo semestre con la cosecha gruesa ya liquidada, se espera una menor oferta de divisas y mayor volatilidad cambiaria en los próximos meses. El REM de mayo proyecta un dólar mayorista promedio de $1.422 para junio y una suba acumulada del 14,5% para todo 2026, todavía por debajo de la inflación proyectada (30,5%). El BCRA mantiene el esquema de bandas cambiarias, con un techo actual en torno a $1.805-1.808.









