Continúa la búsqueda de Leandro Ramón Abel Gavilán

• El amplio despliegue policial incluye: Doña Lola, barrio Lote 15 Bis, Federación Médica, Villa Jardín, Bernardino Rivadavia, San Pio X, San José Obrero y la Isla de Oro

Desde la noche del sábado último, policías de las distintas unidades operativas trabajan en la búsqueda de Leandro Ramón Abel Gavilán, de 30 años.

Este jueves por la mañana se incursionó en zona de campo y sectores boscosos para rastrillar otros lugares.

Unos 40 policías trabajan en el dispositivo para encontrar a Gavilán, dependientes de la Unidad Regional Uno, Comando Radioeléctrico Policial, Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones, Sección Canes con perros adiestrados, Sección Montada, Policía Comunitaria, Brigada de Investigación de la Unidad Regional Uno y Cuerpo de Bomberos con embarcación.

El trabajo se realiza a pie, en bicicletas, móviles, motocicletas de la fuerza provincial y la navegación por aguas del Río Paraguay se desarrolla en una embarcación a motor.

Según la denuncia de familiares, el hombre se ausentó de su domicilio ubicado en calle Alborada N° 90 del barrio Lote 15 bis, el viernes 17 de este mes, a las 7:00 horas, al mando de su motocicleta Honda Wave roja.

Leandro es de contextura física delgado, de 1,65 metros de altura, cutis blanco y cabello castaño oscuro.

Cualquier información al respecto, se solicita dar aviso a la dependencia policial más cercana a su domicilio, al teléfono fijo 3704-430795 de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones, o a la línea de emergencias gratuita 911.