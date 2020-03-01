Embarazadas se preparan para la llegada de sus bebés en el Hospital de la Madre y la Mujer

En los encuentros semanales del curso PIM, donde les brindan información y herramientas adecuadas para esta etapa trascendente en la vida de la gestante y las familias.

Como cada semana, el miércoles 22, en el Hospital de la Madre y la Mujer se llevó a cabo un nuevo encuentro del curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM), con la asistencia de las embarazadas y sus acompañantes.

En esta oportunidad, el desarrollo de la jornada estuvo a cargo del servicio de obstetricia. Los puntos tratados fueron: signos de alarma en el embarazo, internación conjunta y el alta, signos de alarma y métodos anticonceptivos en el periodo de puerperio.

Además, se habló de cuando es importante acudir al hospital; se mostraron cuáles son las posiciones del trabajo de parto y se explicó cómo hacer el reconocimiento de rombo de parto y el periné, y como fortalecer la musculatura y los huesos de la pelvis.

En la parte práctica se realizaron las demostraciones de cada uno de los temas expuestos, mediante el uso de diferentes elementos destinados al uso de las actividades físicas que forman parte del curso.

Se agregaron también algunos masajes que ayudan al feto a acomodarse. Se efectuó una instancia de meditación para la conexión energética entre la mamá, el bebé y el papá y se hicieron ejercicios de neuroprogamación para el momento del parto.

“Al igual que las otras semanas, fue una actividad muy productiva y de mucho aprendizaje tanto para las embarazadas como para los familiares, amigos o parejas que asisten con ellas”, comentó la directora del Hospital de la Madre y la Mujer, la doctora Diana Gayozo.

Asimismo, la profesional aprovechó la ocasión para recordar que este curso “es un servicio gratuito que brinda el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y este hospital, y es abierto a todas las embarazadas, tanto las que se atienden en el sector público como en el privado”.

En ese sentido, instó a las gestantes a acercarse al nosocomio para participar “y aprovechar las herramientas que todo el equipo interdisciplinario de profesionales que interviene en este curso, les brinda en cada encuentro, abordando todos los aspectos: físico, emocional, psíquico, mental y espiritual. Y que además de dar información, dan también contención”, aseguró la funcionaria en el cierre.







