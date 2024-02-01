El centro de salud “Dr. Mario Krimer” acentúa la atención de los adultos mayores

Con controles periódicos, seguimiento integral y acciones preventivas, el equipo de salud fortalece el cuidado de este grupo etario.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las acciones destinadas a la atención integral de las personas mayores mediante controles periódicos, seguimiento de enfermedades crónicas, promoción de hábitos saludables y estrategias preventivas que contribuyen a cuidar su salud y mejorar su calidad de vida.

En ese marco, el jueves 23 de julio, el Centro de Salud “Dr. Mario Krimer” dio inicio a un ciclo de actividades sanitarias que se llevarán a cabo en la Casa de la Solidaridad del barrio San Juan Bautista, con la finalidad de ampliar la atención que el efector brinda diariamente a los adultos mayores, en este caso, para quienes concurren al lugar.

La directora del efector, la licenciada Roxana Arce, destacó que el acompañamiento permanente de este grupo poblacional constituye una de las prioridades para el equipo de salud “porque requiere un seguimiento continuo que permita detectar de manera temprana cualquier problema de salud y así, poder brindarle una respuesta oportuna”.

Explicó que el objetivo es “que cada paciente reciba una atención integral y más cercana, evitando que tengan que trasladarse hasta el centro de salud en busca de una prestación”.

Seguidamente, mencionó que “durante la jornada incluyó controles clínicos, monitoreo de patologías crónicas como hipertensión arterial y diabetes, revisión de los esquemas de vacunación, entrega de medicamentos, consejería sobre alimentación saludable y otros hábitos que favorecen al cuidado de la salud en general”.

“Se hizo el control de signos vitales, tensión arterial, peso, talla, nivel de glucemia y evaluación nutricional. También se atendieron distintas consultas”, subrayó y agregó que “esta labor estuvo a cargo de un equipo de salud interdisciplinario, conformado por médico clínico, nutricionista, psicólogos, obstetra y enfermeros”.

También, la profesional remarcó que “estas actividades son fundamentales para preservar la autonomía del adulto mayor y para que puedan desarrollar un envejecimiento saludables ya que en ellos los controles son de suma importancia, especialmente en esta temporada de invierno que es la de mayor circulación de enfermedades respiratorias y ellos son una población muy vulnerable frente a este tipo de patologías”, enfatizó.

Por ese motivo, desde el centro sanitario “se articula el trabajo con las familias y con la comunidad, acompañando a cada persona mayor, entendiendo que el cuidado de la salud en esta etapa de la vida requiere de un abordaje integral que contemple los aspectos físicos, emocionales y sociales”, afirmó Arce.

En tanto, informó que la actividad comenzada esta semana fue solo el inicio de un ciclo de visitas que se van a ir coordinando entre las autoridades de la Casa de la Solidaridad y los profesionales de los distintos servicios de nuestro centro de salud “para poder ofrecerle a nuestros adultos mayores una atención y una cobertura de salud ampliada”.

“Más adelante, cuando finalicemos con la agenda de actividades programadas para la Casa de la Solidaridad, tenemos pensado continuar con acciones similares en otros espacios comunitarios”, expresó la funcionaria al concluir.











