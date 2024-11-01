El centro de salud de Villa Hermosa acercó las vacunas antigripal y antineumocócica a los vecinos

Con el objetivo de reforzar la protección frente a las enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal y haciendo hincapié en la población más vulnerable.

En el marco de las estrategias de inmunización que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, un equipo de vacunadores del centro de salud del barrio Villa Hermosa de la ciudad de Formosa concretó una nueva jornada de vacunación en terreno, mediante una recorrida por los domicilios para aplicar vacunas destinadas a prevenir enfermedades respiratorias que tienen una mayor circulación durante la época de invierno.

La visita casa por casa permitió acercar las dosis a personas de todas las edades, desde niñas y niños hasta adultos mayores. De esta manera, se garantiza el acceso oportuno a las vacunas, especialmente para quienes presentan problemas de movilidad u otras dificultades que le impiden llegar hasta el efector sanitario para vacunarse.

La directora del centro de salud de Villa Hermosa, la odontóloga Silvia López Garay, explicó que durante el operativo se priorizó la aplicación de la vacuna antigripal a las personas que integran los grupos de riesgo: niñas y niños que tienen entre seis meses y dos años, adultos mayores de 65 años en adelante, pacientes con enfermedades de base que tienen entre dos y 64 años, embarazadas y puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo “porque son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones si contraen gripe", indicó.

Asimismo, señaló que otra de las vacunas aplicadas fue la antineumocócica destinada a las personas de 65 años en adelante. "Es una vacuna muy importante porque el neumococo es una bacteria que afecta las vías aéreas superiores y constituye la principal causa de enfermedades como la neumonía y la meningitis, por lo que su prevención resulta fundamental en los adultos mayores", destacó.

Durante la recorrida, el equipo de salud también recordó a los vecinos la importancia de mantener completos todos los esquemas del Calendario Nacional de Inmunizaciones, acercándose al centro de salud para recibir las dosis que correspondan según la edad o condición de salud de cada persona.

"Las vacunas son gratuitas, seguras y contamos con dosis suficientes para toda la población. Tener el carnet de vacunación siempre al día es la mejor herramienta para prevenir enfermedades que pueden evitarse precisamente mediante la inmunización", afirmó López Garay.

La directora hizo notar, además, que estos operativos se realizan de manera periódica como parte del amplio trabajo en terreno que planifica el efector mes a mes. "Siempre que las condiciones lo permitan salimos al menos dos veces por semana, porque buscamos garantizar que todos los vecinos puedan acceder a las vacunas, principalmente las personas más vulnerables”, expuso en el cierre.



