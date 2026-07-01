“Sonidos del Norte Grande”, la orquesta formoseña se presentará en la Bienal del Chaco

Fue invitada a participar del evento de carácter internacional que reúne a reconocidos escultores, quienes se darán cita en la ciudad de Resistencia del 17 al 26 de julio.

La profesora Graciela Marechal, a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Formosa, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre las actividades que se desarrollarán en este mes.

En ese sentido, la primera de ellas será la participación de la orquesta “Sonidos del Norte Grande” en la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 el próximo 21 de julio.

Esta orquesta la conforman profesores y alumnos de los talleres de la Subsecretaría de Cultura, conformada hace tres años y que ahora tiene nombre propio, señaló la funcionaria, quien expresó su orgullo porque representará a Formosa en esta cita internacional donde se manifiesta el arte contemporáneo.

Luego, el 22 de julio está confirmado en el Teatro de la Ciudad de Formosa la organización de un evento íntegramente para los niños y las familias. Con entrada libre y gratuita, “La siesta está de fiesta” comenzará a partir de las 15 horas y se extenderá hasta prácticamente las 19.

Marechal anticipó que “será una jornada cargada de actividades, donde también estarán involucrados otros organismos a través de propuestas como Educación Vial, la querida “Capibara”, teatro infantil, siendo un espacio de recreación que promoverá también la destreza lúdica”.

Agregó, además: “Este año se incorporó un teatro muy particular donde se trabajará sobre los Derechos del Niño”, gracias a que “el área de Teatro y Animación Infantil hace dos meses que vienen trabajando en esta propuesta libre y gratuita”.

Finalmente, en esta tarde dedicada a los niños también se les servirá chocolate con pan de leche.











