Esclarecieron un robo y detuvieron al presunto autor

Los objetos recuperados fueron reconocidos y restituidos al damnificado

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta esclarecieron un ilícito que derivó en el recupero de varios elementos sustraídos del interior de un automóvil y aprehendieron a un hombre de 28 años.

El hecho fue denunciado por un vecino del barrio La Paz, quien manifestó que dejó estacionado su Chevrolet Onix frente a su vivienda y después advirtió el faltante de varias pertenencias.

Entre los bienes sustraídos estaban un gato hidráulico, utensilios de cocina, balizas, elementos textiles, cuchillos, una riñonera y otros elementos.

Durante las tareas preventivas e investigativas, integrantes de la Zona Tres del Comando Radioeléctrico Policial localizaron y aprehendieron a un sospechoso, que tenía en su poder varios elementos que coincidían con los denunciados.

Las actuaciones y los objetos recuperados se remitieron a la Comisaría Seccional Cuarta y fueron restituidos al damnificado.

El detenido fue notificado de su situación procesal y alojado en una celda de la dependencia policial, en carácter de detenido, a disposición de la Justicia provincial.

La investigación continúa con las diligencias procesales necesarias para establecer todas las circunstancias del hecho y determinar la posible participación de otras personas.



