Recuperaron bienes sustraídos de una escuela y aprehendieron a los presuntos autores

• El trabajo investigativo y el aporte de vecinos permitieron esclarecer el caso

Integrantes de la Comisaría General Manuel Belgrano, dependiente de la Unidad Regional Cuatro, resolvieron el robo perpetrado en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 406, del barrio 17 de Octubre de esa localidad.

La investigación se inició tras la denuncia por la sustracción de distintos elementos pertenecientes al establecimiento educativo, con el importante aporte de la comunidad, lo que posibilitó a los policías individualizar y detener dos individuos como responsables del ilícito.

Durante el procedimiento también secuestraron la totalidad de los bienes denunciados, que serán restituidos a las autoridades del local escolar.

Los aprehendidos y los elementos recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones procesales.



