Secuestraron mercaderías en tres procedimientos

• Se detectaron transportes irregulares de electrodomésticos valuados en varios millones de pesos

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial incautaron mercaderías de procedencia extranjera y electrodomésticos sin documentación aduanera, en los principales accesos a la ciudad de Formosa.

El primer procedimiento tuvo lugar el martes último, alrededor de las 17:15 horas, en el Control Vial Acceso Sur, ubicado en el barrio Virgen del Carmen, cuando los uniformados demoraron la marcha de un utilitario para una verificación de rutina.

Allí advirtieron la presencia de varios electrodomésticos aparentemente de origen extranjero, por lo que se dio intervención al personal de la dependencia jurisdiccional y al auxiliar fiscal de turno.

Tras la requisa, se constató el transporte de televisores, cocinas y balanzas, con un valor aproximado de 7.810.000 pesos.

Según lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente, se realizaron las diligencias procesales y se decomisó la totalidad de los productos, mientras que el vehículo y sus ocupantes continuaron con su recorrido una vez finalizadas las actuaciones.

Después, cerca de las 20:10 horas del mismo martes, demoraron una camioneta pick up cargada con una importante cantidad de electrodomésticos, en el Control Acceso Norte sobre Ruta Nacional N° 11.

Al verificarse la carga, se estableció que trasladaba 13 televisores, tres secarropas y un lavarropas, todos sin aval aduanero.

Horas más tarde, alrededor de las 23:00 horas, efectivos apostados en el Control Vial del Acceso Sur, detuvieron la marcha de un furgón marca Peugeot, rojo, que pretendía salir del ejido municipal.

Durante la inspección realizada en forma conjunta con personal del Policía Científica, se constató que el vehículo transportaba seis televisores de distintas pulgadas, dos cocinas y seis pavas eléctricas.

Luego, las mercaderías incautadas fueron trasladadas hasta la Subcomisaría Puente Uriburu, donde quedaron a disposición del organismo interviniente.

En las tres intervenciones, se dio intervención a la Justicia Federal, se confeccionaron las actas por las infracciones al Código Aduanero y se secuestró la totalidad de los bienes.