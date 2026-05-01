Secuestraron dos motocicletas, una con documentaciones falsas

Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Formosa y el interior provincial

Efectivos policiales de la Subcomisaría Namqom y del Destacamento Agente Máximo Paredes de Siete Palmas intensificaron las tareas de control durante el fin de semana.

En el primero de los casos, el personal de la Subcomisaría Namqom detectó irregularidades en una motocicleta Honda Wave, transportada en una camioneta Toyota Hilux, el domingo último en el control caminero de la zona norte de la ciudad.

Durante la verificación, integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial detectaron anomalías en la documentación exhibida por el conductor; mientras que una inspección más minuciosa determinó que la chapa patente colocada no sería original y que los números identificatorios del cuadro y del motor tenían signos de adulteración.

También se estableció que el título presentado tampoco sería auténtico.

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Policía Científica para las pericias, procediéndose al secuestro preventivo del motovehículo.

Las actuaciones continúan para establecer su procedencia y determinar las responsabilidades que pudieran surgir del hecho.

Por otra parte, efectivos del Destacamento Agente Máximo Paredes de la localidad de Siete Palmas y de la Comisaría de Laguna Blanca localizaron el domingo último una motocicleta de 110 cilindradas denunciada como sustraída.

Las averiguaciones realizadas permitieron establecer que el rodado estaba en poder de un adolescente de 17 años, domiciliado en Siete Palmas, quien manifestó haber adquirido la motocicleta de un poblador de Laguna Blanca.

Luego secuestraron la moto y la trasladaron a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones legales.

Ambos procedimientos reflejan el permanente trabajo preventivo e investigativo que desarrolla la Policía de la provincia de Formosa, a fin de fortalecer la seguridad pública y resguardar los bienes de la comunidad.







