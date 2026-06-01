La Policía desactivó una gresca en el barrio Fray Salvador Gurrieri

Se inició una causa judicial por “Lesiones con el uso de arma blanca

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena intervinieron en un caso de desorden que incluyó una pelea y heridos que fueron trasladados hasta el Hospital Central, de la ciudad de Formosa.

El hecho se registró en la noche del domingo último en el barrio Fray Salvador Gurrieri, donde los uniformados encontraron a un sujeto con una herida cortante en la cabeza, quien manifestó haber sido agredido por otros dos individuos con un machete, los cuales se dieron a la fuga al advertir la presencia policial.

Minutos después, el personal de salud del centro asistencial del barrio informó el ingreso de otro hombre con lesiones visibles en el rostro y miembros inferiores, que fue trasladado al Hospital Central.

En el lugar del hecho, se realizaron las diligencias procesales con intervención de personal de Policía Científica.

Ambos lesionados fueron asistidos en el mencionado nosocomio, están fuera de peligro y permanecen con custodia policial.

Por el hecho, se inició una causa judicial por “Lesiones con el uso de arma blanca”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



