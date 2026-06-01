Se recuperaron dos motocicletas en distintos procedimientos

• Los operativos se realizaron en la ciudad de Formosa y en la localidad de El Potrillo

Integrantes de la Policía provincial recuperaron dos motocicletas que registraban pedido de secuestro por causas de robo y hurto, en procedimientos en la capital provincial y en la localidad de El Potrillo.

El primer caso se concretó en el marco del “Operativo Conjunto de Prevención Ciudadana”, cuando personal policial llevaba adelante controles sobre avenida Sargento Cabral y colectora de la Gendarmería Nacional de la ciudad de Formosa.

Allí se identificó a un hombre que circulaba al mando de una Honda Wave y al verificar los datos del rodado en el sistema informático policial, se estableció que tenía pedido de secuestro vigente en una causa por “Robo”.

Durante las actuaciones, un perito verificador detectó además irregularidades en la documentación presentada y en la chapa patente colocada.

Ante la situación, la moto fue secuestrada y el conductor trasladado hasta la sede policial, mientras que las diligencias la realizaron efectivos de la Comisaría Seccional Tercera, con intervención de la Justicia provincial.

Por otra parte, policías de la Unidad Regional N° 9 recuperaron en El Potrillo una motocicleta denunciada como sustraída, tras una intensa investigación iniciada a partir de la información aportada por vecinos sobre movimientos sospechosos en una zona de monte, cercana al acceso a Pozo Surubí.

Luego de tareas de vigilancia y un amplio rastrillaje, los investigadores encontraron oculta entre la vegetación una Honda Wave blanca.

Tras verificar los números de motor y cuadro, se confirmó que se trataba de la moto denunciada como robada en una causa por “Hurto”.

La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial y reconocida por el damnificado como de su propiedad.

En ambos procedimientos se realizaron las actuaciones legales y continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades y lograr el total esclarecimiento de los hechos.