Se desarrolló con éxito la 2° Expo de la Ingeniería “Del Conocimiento a la Acción”





También se firmó un acuerdo con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el propósito de abordar una agenda de trabajo para traer a la provincia cursos de posgrado de formación para los colegas matriculados en Formosa.

El sábado 13, en el Galpón G del Paseo Costanero de la ciudad capital, se desarrolló la 2º Expo de la Ingeniería “Del Conocimiento a la Acción”, en donde el público pudo recorrer 51 stands tecnológicos con proyectos desarrollados por escuelas técnicas, universidades, empresas y emprendedores.

Se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro entre la ingeniería, la educación y el sector productivo de la provincia. Las propuestas presentadas incluyeron innovaciones vinculadas a la robótica, la automatización y la inteligencia artificial, áreas que actualmente lideran las transformaciones tecnológicas a nivel global.

A la apertura, asistieron el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas Jorge Ibáñez, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Javier Caffa, el director de Industria, Hidrocarburos y Minería Darío Vergara, entre otros.

“Este es el segundo año consecutivo que se desarrolla esta propuesta en donde se expusieron distintas maquinarias tecnológicas y se realizaron charlas técnicas”, explicó Caffa a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Manifestó que se trató de “un evento muy importante, porque es un nexo con la sociedad de lo que significa la ingeniería, de lo que se hace en ingeniería en la provincia y en la región”, además de mostrar lo que significa como medio y herramientas para lograr mejores condiciones de vida para la sociedad”.

“Se recibió la visita de otras provincias como Chaco, Corrientes, Paraguay y de universidades, como la UNNE, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)”, precisó.

Asimismo, resaltó “el esfuerzo, compromiso y la idea del Colegio de Ingenieros de Formosa en realizar esta exposición, como las charlas técnicas y visitas de obras que se hicieron la semana previa”.

“La DPV estuvo exponiendo sobre la importante obra del muro de protección de la Costanera capitalina y también sobre las obras que se realizan en el Pilcomayo”, comentó.

Por su parte, Darío Vergara, manifestó que esta actividad, “trajo un poco todo lo que es el conocimiento de la ingeniería y cómo se desempeña en las distintas empresas locales, instituciones y organismos en el que trabaja el ingeniero”.

“Es un salto muy interesante en lo que fue la agenda de actividades respecto de la 1º Expo, lo que marca que se viene bien encaminado, y que la ingeniería encontró un faro, un lugar para poder manifestar a la comunidad lo que se está haciendo”.

Acuerdo

Además, se refirió al acuerdo que firmó el Colegio de Ingenieros con la UNNE, explicando que “consiste específicamente en una agenda de trabajo que se comienza a abrir, con la cual se busca traer intensivamente cursos de posgrado de formación para los colegas matriculados en Formosa”.

Dante Bosch, ingeniero por la UNNE y presidente actual del Consejo Profesional de la Ingeniería y Profesiones afines de la provincia del Chaco, expresó que “la importancia del convenio es poder tener una vinculación con el Colegio de Ingenieros formoseño, para trabajar en forma conjunta en los objetivos que tienen todos los consejos y colegios, que es velar por el ejercicio profesional y la matrícula de todos los ingenieros y profesiones afines”, concluyó.







