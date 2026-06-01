Mirassou valoró el avance del sistema sanitario formoseño y disparó contra los críticos

“Antes de opinar hay que conocer la realidad”

Los progresos en el territorio durante la gestión del gobernador Gildo Insfrán van desde la mejora sanitaria, al igual que la educativa con infraestructuras edilicias, agua potable, caminos y oportunidades de estudio para todos.

La diputada provincial justicialista, Cristina Mirassou, puso en resalto el avance del sistema sanitario formoseño con el pasar de los años y como respuesta a las críticas constantes que se reciben sobre este tema, esbozó: “Antes de opinar hay que conocer la realidad de cada lugar”.

Recordó que hace cuatro décadas atrás comunidades como en El Potrillo, María Cristina, Lote 8, El Chorro “se atendían en salitas precarias”, mientras que en la actualidad, “cuentan con profesionales de distintas especiales”, remarcó al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y destacando que, “gran parte de estos profesionales sanitarios son oriundos de pueblos originarios”.

En ese sentido enumeró que hay Licenciados en Enfermería, enfermeros universitarios, ejemplificando que hasta el director del centro de salud de Lote 8, Diego Fernández es de la zona”.

Además, se refirió al barrio Namqom que se encuentra en las afueras de la ciudad capital, rememorando que en su momento también era una “sala de 4x4” en tanto que “ahora tiene una ambulancia a disposición para cualquier emergencia, así como distintos profesionales como psicólogos, nutricionistas, entre otras que en su conjunto hacen a la calidad sanitaria”.

“Es una realidad cualitativa y también cuantitativa, pero eso no figura en los indicadores que algunos consultan, porque en todo el territorio ha habido un gran avance y ese es un dato indiscutible”, subrayó.

En esa línea nombró los avances que ha materializado la gestión del gobernador Gildo Insfrán en materia sanitaria, al igual que en lo educativo con infraestructuras edilicias. A ello se suman las de agua potable, caminos, entre otros.

Por otra parte, la legisladora remarcó que “los jóvenes están cursando carreras profesionales como licenciaturas, ingenierías, profesorados y medicina”, esta última en la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Resaltó aquí que “en estos momentos, hay una joven haciendo obstetricia”.

Además enfatizó que una vez que se reciben y obtengan el título profesional, “vuelven a trabajar a sus comunidades, como forma de contribuir con este avance que se está dando año tras año”.

“Este es un dato incontrastable que demuestra que la población en vez de decrecer, crece con el tiempo, porque cada vez está más preparada y esclarecida”, cerró.



