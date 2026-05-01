Hallaron sin vida a una joven en una vivienda y se investigan las causas

Cuando el personal del SIPEC llegó al lugar, la mujer estaba sin signos vitales

La Policía provincial investiga las circunstancias que derivaron en la muerte de una joven de 28 años en el inmueble que alquilaba con su pareja, ubicado sobre la calle Tomás Parkinson y Soldado Torales, del barrio San Agustín de esta ciudad.

El hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 20:00 horas, cuando el propietario del alquiler alertó que una mujer se descompensó en una habitación y de inmediato concurrió hasta el lugar el personal de la Comisaría Seccional Tercera, que se encontró con el lamentable caso, informándose del hecho al juez de turno.

Por su parte, el equipo médico del SIPEC constató que la joven estaba sin signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de los integrantes de la Policía Científica, quienes realizaron las actuaciones procesales, con testigos.

Allí se determinó que el cuerpo no tenía signos de violencia y estaba acostada boca arriba, con la espalda apoyada sobre la superficie de la cama.

A todo esto, en la habitación se detectó un envoltorio con sustancia blanquecina y policías de la Dirección General de Drogas Peligrosas comprobaron que se trataba de cocaína y lo secuestraron.

Por el hecho, dos hombres fueron demorados mientras se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causales del deceso, iniciándose una causa judicial con intervención del juez de Instrucción y Correccional N° 4, Dr. Marcelo López Picabea.