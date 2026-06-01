La Municipalidad otorgará descuentos y beneficios tributarios durante la “Expo Motor Formosa 2026”

Participantes y público podrán pagar tasas municipales con hasta 35% de descuento y cuotas con 0% interés.

En el marco de la 1ra. edición de la “Expo Motor Formosa 2026”, la Municipalidad de Formosa anunció un régimen especial de bonificaciones tributarias que estará disponible exclusivamente este sábado 13 y domingo 14. El objetivo es acompañar tanto a expositores como a los vecinos que participen de la muestra en el Paseo Ferroviario.

“Se trata de otorgar durante la Expo una bonificación tanto a participantes como a asistentes. Hicimos el pedido al Intendente Jorge Jofré y autorizó un descuento en tres tributos”, explicó Giovanna Díaz Roig, titular de ADIM.

Y detalló “tendremos una boca de pago especial donde los que concurran a la Expo podrán pagar con descuento la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Utilización de la Vía Pública”.

35% descuento y cuotas 0% interés

“El beneficio consistirá en 35% de descuento para contribuyentes que salden su deuda y paguen todo el año 2026. O una bonificación de 25% para aquellos que quieran solo actualizar su tributo (deudas)”, aclaró la funcionaria. Y reveló que “se podrán aprovechar también las tarjetas de crédito que tenemos convenio, para pagar en cuotas con hasta 0% interés”.

Díaz Roig comentó que la propuesta “surgió en reuniones previas al evento y, teniendo en cuenta la crisis de la que nadie está exento, vimos la oportunidad desde la Municipalidad para otorgar estos beneficios durante los dos días que dure la Expo. La intención es que aquellos que todavía no pagaron sus tributos municipales, se pongan al día con estos beneficios”.



