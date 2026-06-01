UNITAN negó que se haya producido un incendio en sus instalaciones

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó el contenido del descargo efectuado por el Jefe de Producción de UNITAN S.A.I.C.A., Ricardo Cristanchi, en relación a los hechos acontecidos en la madrugada del día 31 de mayo del corriente año y en el cual, “algunas personas, sectores políticos y mediáticos locales, intentaron presentarlo como una catástrofe industrial, alertando y originando angustia en la población, sobre todo en los vecinos y en quienes residen en cercanías de esta empresa”. En su descargo oficial, UNITAN S.A.I.C.A. afirmó que, * durante la madrugada del 31 de mayo del 2026, no se produjo incendio alguno, ni principio de incendio, desperfecto técnico, incidente operativo, ni situación extraordinaria en las instalaciones de la fábrica, * las circunstancias observadas por terceros, se correspondieron con tareas rutinarias y programadas de limpieza y mantenimiento de equipos de la Planta, desarrolladas por personal capacitado y conforme a los procedimientos operativos habituales. Dichas tareas no implicaron riesgo ígneo, ni contribuyeron una situación de emergencia. * Personal policial concurrió al Establecimiento, recorrió las instalaciones y verificó la inexistencia de incendio, principio de incendio o situación de emergencia vinculada a los hechos referidos. * El hecho no produjo emisiones, emanaciones, vertidos, ni situación alguna susceptible de generar impactos ambientales o riesgos para la salud de la población circundante. * La Planta se encuentra operando con total normalidad, no habiendo sido necesario adoptar medidas preventivas adicionales por no haberse registrado incidente alguno. Desde el Organismo de la Constitución, se advirtió que, las falsas denuncias son algo muy serio que afecta tanto a las personas involucradas como al sistema legal en general. A veces, por no saber o simplemente por mala fe, algunas personas presentan denuncias que no tienen fundamento, complicando en varios puntos la vida de los implicados. En Argentina, hacer esto lleva sanciones tanto legales como económicas para quienes lo hagan. Las falsas denuncias pueden darse por diferentes motivos: desde un deseo de venganza hasta la idea de ganar algo a nivel personal o incluso como resultado de una mala interpretación de los hechos. Las leyes están diseñadas para proteger a las personas de este tipo de abusos, pero el daño personal que puede ocasionar una falsa acusación es en muchos casos, irreparable. Por ello, sugerimos a quienes se encuentren en una situación donde piensan que deberían realizar una denuncia, lo más recomendable es contar con el asesoramiento legal adecuado y asegurarse de que las afirmaciones tengan el sustento necesario y sean legítimas, de esta forma evitarían serios problemas legales.



