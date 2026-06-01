La Justicia ordenó incorporar a representante de la comunidad al CS UNaF

Un nuevo fallo judicial vuelve a poner límites a decisiones que restringían la representación democrática dentro de la Universidad Nacional de Formosa.

El Juzgado Federal de Formosa hizo lugar a una medida cautelar y ordenó la incorporación inmediata de Mirian Roxana Jara al Honorable Consejo Superior de la UNaF, reconociendo su legítima condición de representante titular de la comunidad universitaria para el período 2026-2028.

Jara había sido elegida el pasado 17 de abril por mayoría en una Asamblea Extraordinaria del Consejo de la Comunidad, realizada con el quórum correspondiente, conforme a las normas estatutarias vigentes y sin que existiera impugnación alguna sobre el proceso electoral.

Sin embargo, pese a haber sido notificada formalmente su designación el 20 de abril, el ex rector Parmetler y el actual rector a cargo Emilio Grippaldi , la proscribieron y además omitieron convocarla a las sesiones del Consejo Superior realizadas los días 24 de abril, 8 de mayo y 29 de mayo.

Durante más de un mes, el máximo órgano de gobierno de la universidad sesionó sin la participación de una representante legítimamente elegida, dejando vacante una voz fundamental para la pluralidad y el equilibrio institucional que deben caracterizar a una universidad pública.

Ante esta situación, la consiliaria electa promovió una acción de amparo. En su resolución, el juez federal Pablo Fernando Morán consideró que la omisión de incorporarla constituía una conducta "flagrante y continuada", advirtiendo además que cada sesión celebrada sin su presencia generaba un perjuicio irreparable tanto para sus derechos políticos como para la representación de toda la comunidad universitaria.

El magistrado fue claro al señalar que esperar el desarrollo completo de un juicio ordinario hubiera significado consumir gran parte del mandato para el cual fue elegida, transformando cualquier decisión futura en una resolución abstracta y sin efectos concretos.

Con esta decisión judicial, el Consejo Superior deberá funcionar con la integración plena de todos los representantes de los distintos claustros y sectores que conforman la comunidad universitaria, garantizando así el respeto a la voluntad expresada democráticamente y fortaleciendo los principios de participación, pluralismo y legalidad institucional.

La resolución también deja expuesto que la exclusión de una representante legítimamente electa no solo afectaba derechos individuales, sino que alteraba la correcta conformación del órgano máximo de gobierno de la universidad, situación incompatible con los valores democráticos que históricamente han distinguido a la UNaF.

La causa quedó caratulada como: "Jara Mirian Roxana c/ Universidad Nacional de Formosa s/ Medida Cautelar", Expte. FRE 5952/2026/1, tramitada ante el Juzgado Federal de Formosa N.º 1.



