Kinesiología del HAC registró más de 8200 prestaciones en el primer cuatrimestre del año

Las prestaciones incluyeron atenciones en consultorios externos, gimnasio terapéutico e internación en sala general, abarcando diversas áreas de rehabilitación y recuperación funcional.

El Servicio de Medicina Física Área Kinesiología del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) de la ciudad de Formosa cerró el primer cuatrimestre del año con un total de 8200 prestaciones realizadas, reflejando el compromiso y el trabajo constante del equipo en la atención integral de los pacientes.

Actualmente, el Servicio cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por licenciados en Kinesiología, profesionales de Enfermería, profesores de Educación Física, auxiliares y personal administrativo, quienes trabajan de manera coordinada para brindar una atención de calidad.

Entre los programas que se desarrollan se encuentran los de rehabilitación cardiovascular y pulmonar, neurología, traumatología, reumatología y patologías de columna, entre otros. Todos ellos se encuentran protocolizados, garantizando una atención basada en criterios de calidad y seguridad.

Durante este año, además, se incorporó una especialista en Fisiatría, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Servicio. La profesional realiza atención de pacientes con turnos programados, consultas de demanda espontánea e intervenciones en pacientes internados que requieren evaluación, tratamiento y seguimiento de equipamientos ortopédicos, tanto pediátricos como de adultos.

Otro de los pilares fundamentales del servicio es la capacitación permanente de sus integrantes. La actualización constante en técnicas terapéuticas y el manejo de aparatología de última generación permiten optimizar los procesos de rehabilitación y mejorar los resultados en la recuperación de los pacientes.

Como hecho destacado, el pasado 13 de abril, en el marco de la conmemoración del Día del Kinesiólogo, integrantes del Servicio fueron recibidos por el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán. Durante el encuentro, los profesionales expresaron su agradecimiento por el acompañamiento del Estado al sistema de salud pública y compartieron los proyectos y desafíos que impulsan para continuar fortaleciendo el área.

Con una visión centrada en la excelencia, la innovación y la atención humanizada, el Servicio de Kinesiología del HAC continúa consolidándose como un referente en rehabilitación y recuperación funcional en la provincia.



