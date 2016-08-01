Jofré recibió a estudiantes del Colegio Ribera en el marco del ciclo “Retrato Formoseño”

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, recibió este martes en su despacho a estudiantes de 4º año del Nivel Secundario del Colegio Ribera, quienes llegaron al Palacio Municipal para realizarle una entrevista en el marco del Proyecto Institucional “Ciclo de Entrevistas: Retrato Formoseño”.

El encuentro se concretó luego de la solicitud presentada por la institución educativa y formará parte del anuario escolar. Participaron los alumnos Paula Mucherli, Juan Martín Álvarez Bianchi e Ignacio Velázquez, acompañados por el profesor del espacio curricular Lengua, Franco Duarte.

Durante la reunión, los estudiantes dialogaron con el jefe comunal y le hicieron preguntas vinculadas a la gestión municipal, las obras en la ciudad, los servicios que presta el Municipio y la importancia de la participación de los jóvenes en la vida comunitaria.

Jofré respondió cada una de las inquietudes y compartió con los alumnos distintos aspectos del trabajo cotidiano que lleva adelante la Municipalidad, destacando el valor de estos espacios de intercambio entre las instituciones educativas y el Estado municipal.

La entrevista se desarrolló en un clima cordial, cercano y participativo. Desde la comuna se remarcó la importancia de abrir las puertas del Municipio a los estudiantes, especialmente cuando las propuestas escolares promueven el conocimiento de la realidad local y el acercamiento a sus protagonistas.

El intendente agradeció la visita del Colegio Ribera y felicitó a los alumnos por la iniciativa, alentándolos a seguir formándose con compromiso, curiosidad y sentido de pertenencia hacia la ciudad.



