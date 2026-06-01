Iniciaron las actividades para conmemorar el Dia de la Seguridad Vial en la plaza del Antenor Gauna

Este martes, en la plaza del barrio Antenor Gauna, se llevó a cabo una serie de actividades educativas y recreativas destinadas a alumnos y alumnas del Nivel Inicial. De la misma manera, el miércoles en el playón municipal, continuarán estas actividades con jardines de infantes de la ciudad a partir de las 9 horas.

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa llevó adelante, en la plaza del barrio Antenor Gauna, una serie de actividades educativas y recreativas destinadas a alumnos y alumnas del Nivel Inicial, con el objetivo de fomentar desde temprana edad el respeto por las normas de tránsito y la convivencia segura en la vía pública.

Durante las actividades, los más pequeños participaron de propuestas lúdicas y educativas mediante las cuales aprendieron conceptos básicos sobre señales de tránsito, normas de circulación y medidas de prevención. Asimismo, se abordaron cuestiones vinculadas a la seguridad de los niños al trasladarse junto a sus familias, especialmente en motocicletas, promoviendo hábitos responsables tanto en conductores como en acompañantes.

Estas iniciativas buscan recordar la importancia de la fecha, que rememora el cambio histórico de circulación vehicular en el país, cuando se pasó de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha. En ese sentido, destacaron que la conmemoración constituye una oportunidad para fortalecer la concientización ciudadana en materia de seguridad vial.



