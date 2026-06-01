Granada advirtió sobre el desmantelamiento científico: “Nos encontramos en una situación de incertidumbre y caótica”

En diálogo con AGENFOR, el profesor emérito del Instituto Balseiro denunció el abandono, por parte de Nación, de proyectos estratégicos y alertó que la combinación de salarios “vergonzosos” y la falta de horizontes profesionales está provocando una preocupante fuga de talentos jóvenes, comprometiendo así el desarrollo soberano del país.

El físico formoseño e investigador superior de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), doctor Jorge Granada, denunció la crítica situación que atraviesa el sistema científico-tecnológico nacional ante las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

Calificó el presente como “tiempos oscuros” para la soberanía tecnológica de Argentina y explicó que la CNEA, institución con 76 años de trayectoria exitosa, sufre hoy un “abandono muy marcado” por parte de las autoridades nacionales, “lo que pone en riesgo décadas de desarrollo y capital humano especializado”, lamentó.

Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista fue la interrupción del proyecto CAREM, considerado en su momento como una de las banderas de la CNEA, al puntualizar que “cuando se inicia el Gobierno nacional se detiene el proyecto que había sido durante muchos años el proyecto bandera de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque ahí se conjugaban todos los esfuerzos y todas nuestras capacidades”, detalló Granada.

Y añadió: “Estábamos proyectando una posibilidad extremadamente interesante de desarrollar un reactor para generar energía eléctrica, con un diseño totalmente nacional, y que en su momento era uno de los cuatro proyectos más avanzados en el mundo”.

Sin embargo, indicó que “por diferentes circunstancias, fue detenido y hoy, desgraciadamente, estamos perdiendo el tren rápidamente, porque el tren en la actualidad se mueve muy rápido” y consideró que esto dejó “sin horizontes” a una generación de profesionales de la energía nuclear, provocando una fuga de talentos ante la falta de proyectos motivantes.

“Ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre y caótica, porque se conjugan dos temas de extraordinaria importancia: el primero, referido a los salarios que, en el sistema científico-tecnológico, y en particular en la CNEA, son extraordinariamente bajos”, y lo segundo, sumó: “Nuestros jóvenes han perdido motivación porque no tenemos proyectos que sean realmente atrayentes”.

Asimismo, frente a este recorte y desfinanciamiento de Nación, Granada, advirtió que “el sistema científico y tecnológico de nuestro país es indispensable que crezca y se fortalezca, porque lo vamos a necesitar desesperadamente para poder ser competitivos en un mundo donde la tecnología se está moviendo, creciendo y desarrollando a velocidades inimaginables”.

Entonces, resaltó que “necesitamos que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y que el sistema científico-tecnológico también crezca todo en su justa medida, porque estamos convencidos de que es la herramienta indispensable para tener un futuro mejor”, concluyó.



