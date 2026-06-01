En la EPES N° 91 realizaron taller para fortalecer entornos escolares saludables

Estuvo a cargo del centro de salud “San Antonio” y reunió a estudiantes de cuarto año en una jornada destinada a promover los vínculos saludables, la convivencia respetuosa, la comunicación y la responsabilidad grupal.

En el marco de las acciones de promoción y cuidado integral de la salud que impulsa el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el centro de salud “San Antonio” llevó adelante el taller denominado “El curso que queremos” en la EPES N°91.

Dirigida a los alumnos de 4° de las dos divisiones de esta institución, la actividad fue coordinada por el Servicio de Psicología y contó con la participación de otras áreas del efector sanitario como odontología y enfermería, en una propuesta orientada a fortalecer aspectos fundamentales que contribuyenal bienestar emocional y social de los adolescentes.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones del establecimiento educativo y entre los temas se abordaron: vínculos saludables, las normas de convivencia, el trato respetuoso, la importancia de la comunicación y la responsabilidad grupal, entre otros aspectos.

Al respecto, el referente del Servicio de Psicología del centro de salud “San Antonio”, el licenciado Lucas Obregón, explicó que la iniciativa surgió del trabajo conjunto entre distintas áreas del efector.

“Es una actividad interinstitucional, que tuvo como principal objetivo brindarles a los estudiantes un taller para trabajar algunos puntos orientados a la construcción de entornos escolares más saludables”, detalló.

Seguidamente, destacó la amplia participación y el buen clima vivido durante la jornada. “Estuvieron presentes alrededor de 50 estudiantes y la verdad que fue una experiencia realmente muy productiva, tanto por el recibimiento que tuvo el equipo de salud como por la participación activa de todos los alumnos”, expresó.

Hizo notar que el encuentro permitió generar un espacio de intercambio donde los jóvenes pudieron expresar sus opiniones, inquietudes y experiencias en relación con los temas abordados.

“Durante el desarrollo hubo muchísima interacción”, subrayó, mencionando que los estudiantes hicieron preguntas, manifestaron sus dudas e inquietudes y compartieron sus perspectivas sobre las distintas situaciones planteadas, lo cual enriqueció la dinámica del taller y permitió construir reflexiones de manera conjunta.

“También se contó con un gran apoyo de los directivos y profesores de la institución, quienes se mostraron sumamente predispuestos para acompañar esta actividad y colaborar para que pudiera llevarse a cabo de la mejor manera”, valoró Obregón para concluir.

Cabe resaltarse que este tipo de acciones forman parte de las políticas sanitarias que el Gobierno de Formosa lleva adelante de manera permanente para acompañar el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes, promoviendo el cuidado de la salud mental mediante talleres, charlas, espacios de escucha y actividades preventivas que los equipos de salud realizan en instituciones educativas de toda la provincia.



