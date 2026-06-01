En su 39° aniversario, Canal 3 y Radio Tropical reafirman la premisa de informar lo que acontece en la provincia

En ese ámbito también se recordó a José Lingiardi, una de las principales figuras y exponentes del periodismo y la comunicación de ambos medios.

Desde sus inicios, primero como Formosa Televisión Color (FTC), hoy Canal 3, “la principal premisa fue difundir lo que sucedía en la provincia”, subrayó este miércoles 10 de junio el subsecretario de Comunicación Social, el profesor y locutor Sergio Recalde, al cumplirse 39 años de aniversario del complejo comunicacional de Formosa.

Tanto Canal 3 como Radio Tropical (FM 96.9) funcionan en ese marco, bajo la órbita de la Subsecretaría de Comunicación Social dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo. Y después se sumó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Al hacer referencia a la importante fecha, el funcionario acentuó que por la pantalla del Canal ha pasado “la historia de transformaciones que fue viviendo la provincia”, sobre todo de la mano del Modelo Formoseño.

También este aniversario estuvo marcado por el recuerdo de José Lingiardi, fallecido el pasado 19 de mayo, quien fuera director de Radio Tropical. “Todavía está muy latente la partida de uno de los fundadores de este complejo y el primer locutor, junto con ‘Ñeco’ Insfrán, de Radio Tropical”, señaló Rolando Acosta, periodista y conductor del programa “Magazine” que se emite por la señal de Canal 3.

“Su voz acompañó a muchas generaciones”, por lo que “dejó una marca en todos los formoseños”, acentuó Daniela Lescano, conductora también de dicho programa. Emocionada, valoró la calidez humana de Lingiardi, quien, sin dudas, es una figura muy importante en estos 39 años de historia.

Por su parte, la directora del Canal, Sandra Beckley, felicitó al equipo de producción porque logró “incluir a todos los integrantes que trabajan en la Subsecretaría de Comunicación Social. Es decir a los de radio, televisión y AGENFOR” en un producto audiovisual que estrenó la señal en este día.

Reconoció, en ese sentido, que “fue un gran desafío”, al tiempo que relató que ella lleva diez años al frente de la dirección del Canal, “pero nunca lo hubiese podido haber hecho sin el equipo humano que está trabajando con nosotros”.

Se trata de “grandes profesionales responsables que todos los días están aportando en la búsqueda de sumar propuestas en pos de seguir mejorando en los distintos programas”, distinguió.

Principalmente, hizo hincapié en que se trabaja en base a la idea de que “lo que acontece en la provincia sea transmitido”. Y valoró también que el Estado provincial ha permitido este crecimiento del Canal.

En el mismo sentido, la responsable del noticiero “C3Noticias”, María Dolores Ramírez, expuso: “Estamos las 24 horas informando, con una gran pasión”, ya que “quienes abrazamos la comunicación no tenemos días ni horarios, tampoco feriados, simplemente porque no se detiene la información”.

La misión de informar la vinculó con la conducción del gobernador Gildo Insfrán, quien tiene “una capacidad proactiva, es decir, sin esperar, sino que siempre está gestionando. Entonces, esa dinámica del Gobierno provincial la acompañamos con la información que está allí, nosotros solamente tenemos que cubrirla”, remarcó, por último.







