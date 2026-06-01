Aventura ecológica en el Paraíso de los Niños

Este Miércoles, alumnos del Jardín de Infantes N°8 "Trapito" del Barrio Vial de esta capital, concretaron una Aventura ecológica y avistaje de aves en el Paraíso de los Niños acompañados por docentes, guías de turismo y familiares.

La actividad forma parte de la preparación de Feria de Ciencias de Nivel Inicial con el tema de "El Pájaro Carpintero" y es una acción de Educación ambiental que se coordinó con la Comunidad de Avistaje de Aves de Formosa.

Los niños aprendieron sobre el origen de las aves, su evolución y morfología, en especial las características de los pájaros carpinteros, para luego aprender y utilizar binoculares profesionales con los cuales pudieron observar los detalles de distintas especies de aves que habitan el Parque.

La instituciones interesadas en hacer vivir esta experiencia a sus alumnos pueden solicitar más informes por Whatsapp al número 37040088877.-



