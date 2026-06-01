IASEP abonó el mes de abril a prestadores provinciales

Esta regularidad en los pagos continúa garantizando la previsibilidad y la continuidad de los servicios de salud para los afiliados.

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) informó que este lunes 8 de junio se hizo efectivo el pago a todos los prestadores provinciales, correspondiente a las prestaciones del mes de abril de 2026.

En ese sentido, se destacó que el cumplimiento de estos compromisos financieros se realizó dentro del plazo de 30 días desde la presentación de la facturación, tal como lo establece el convenio entre las asociaciones prestadoras.



